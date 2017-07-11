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Мэрия Уфы выделит 59,86 миллионов на ремонт 35 дворов

11 июля 2017, 17:54
Дворы находятся в Калининском и Орджоникидзевском районах.

Управление по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы по итогам двух аукционов 31 июля отберет подрядчиков капитального ремонта дорожного покрытия 35 дворов в Орджоникидзевском и Калининском районах Уфы.

Как следуют из документов на официальном сайте госзакупок, в контракт также входит уширение проезжей части дворовой территории, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек.

На ремонт 19 дворов в Калининском районе Уфы будет выделено 32,96 млн руб., а на ремонт 16 дворов в Орджоникидзевском – 26,89 млн руб. Работы должны быть завершены до 20 октября этого года.

Список дворов:

Калининский район:

ул. Александра Невского, д.3

ул. Александра Невского, д.5/1

ул. Александра Невского, д.7

ул. Высоковольтная, д.16

ул. Высоковольтная, д.20

ул. Гвардейская, д.58

ул. Гвардейская, д.60

ул. Гвардейская, д.62

ул. Стадионная, д.3

ул. Стадионная, д.5

ул. Стадионная, д.7

ул. Первомайская, д.43а

ул. Первомайская, д.44/1

ул. Сельская, д.6

ул. Транспортная, д.26

ул. Транспортная, д.28

ул. Карима Хакимова, д.8

ул. Гвардейская, д.46

ул. Гвардейская, д.48

Орджоникидзевский район:

ул. Ульяновых, д.37

ул. Мира, д.9

ул. Кольцевая, д.76

ул. Кольцевая, д.78

ул. Комарова, д.12

ул. Комарова, д.14

ул. Комарова, д.18/1

ул. Первомайская, д.19

ул. Первомайская, д.23

ул. Российская, д.13

ул. Кремлевская, д.76

ул. Мира, д.35

ул. Ульяновых, д.21

ул. Первомайская, д.10

ул. Кольцевая, д.30

пр.Октября, д.89/3

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