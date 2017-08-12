mkset.ru
ГлавноеВсе новости

"Уфа" крупно проиграла дома "Ростову"

12 августа 2017, 19:58
Матч закончился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Первый тайм команды провели на равных. "Уфа" чуть больше владела мячом. Первыми опасный момент создали у ворот Беленова гости. Дядюн нанес удар головой, но он получился не очень опасным. В самом конце первого тайма Йокич завершил атаку сильным ударом, и тут Песьяков в свою очередь сыграл надежно. 0:0 - на перерыв команды ушли с таким счетом.

Во втором тайме уфимцы вначале порадовали болельщиков, проведя опасную атаку, которая завершилась ударом Стоцкого и угловым. Этот стандарт уфимцы разыграли и Ванек открыл счет в матче, 1:0 в пользу Уфы на 55 минуте матча. Но этот счет продержался только пару минут. Ростовчане сумели отыграться. Гол забил капитан команды Гацкан. Затем тренер Ростова произвел двойную замену, в том числе выведя на поле Тимофея Калачева, который и стал героем матча. Вначале он организовал атаку, которая привела к пенальти, и сам же его реализовал. Затем забил уже с игры. И наконец пробил штрафной удар, который завершился голом Мевли. 1:4 - крупное поражение от Ростова, первый проигрыш в этом сезоне.

Материалы по теме
Не надо искать виновных, мы проиграли как команда - игроки ФК «Уфа» "Уфа" проиграла в Казани "Рубину"«Уфа» проиграла первый контрольный матч в межсезонье
#Новости#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48