"Уфа" крупно проиграла дома "Ростову"

Во втором тайме уфимцы вначале порадовали болельщиков, проведя опасную атаку, которая завершилась ударом Стоцкого и угловым. Этот стандарт уфимцы разыграли и Ванек открыл счет в матче, 1:0 в пользу Уфы на 55 минуте матча. Но этот счет продержался только пару минут. Ростовчане сумели отыграться. Гол забил капитан команды Гацкан. Затем тренер Ростова произвел двойную замену, в том числе выведя на поле Тимофея Калачева, который и стал героем матча. Вначале он организовал атаку, которая привела к пенальти, и сам же его реализовал. Затем забил уже с игры. И наконец пробил штрафной удар, который завершился голом Мевли. 1:4 - крупное поражение от Ростова, первый проигрыш в этом сезоне.