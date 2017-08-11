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В Уфе на вокзале задержали фальшивомонетчика, пытавшегося сбежать из города

11 августа 2017, 13:03
Он подозревается в изготовлении и сбыте фальшивых денежных знаков.

Сотрудниками правопорядка выявлено несколько фактов сбыта поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По версии следствия, 37-летний подозреваемый заходил с 5000-ой поддельной купюрой в гипермаркеты с электронными терминалами оплаты и покупал там недорогой товар. Сдачу злоумышленник получал настоящими банкнотами. Позднее фальшивка обнаруживалась сотрудниками торговых точек или банков.

Мужчина задержан на железнодорожном вокзале - он собирался покинуть Уфу. Как сообщается на сайте министерства, в ходе личного досмотра обнаружено и изъято около 40 купюр, предметы, с помощью которых изготавливались фальшивки.

Ему грозит срок в виде лишения свободы до восьми лет.

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