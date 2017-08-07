В Уфе алиментщика задержали в день рождения

Мужчина задолжал крупную сумму за содержание своего ребенка. Он избегал встреч с приставами, нигде официально не работал и не проживал по месту регистрации, в связи с чем на него был составлен административный протокол. Судья назначил ему 50 часов обязательных работ, которые мужчина проигнорировал.