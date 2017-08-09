В Башкирии задержали участников экстремистской организации

"Таблиги Джамаат" - религиозное движение, организованное в 1926 году. Главной его целью организаторы называли духовное преобразование в исламе посредством работы участников на уровне широких масс людей и обращения к верующим мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса.