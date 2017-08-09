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В Башкирии задержали участников экстремистской организации

9 августа 2017, 11:11
Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ по РБ.

Сотрудники силовых структур задержали в Башкирии трех участников международного экстремистского объединения "Таблиги Джамаат", как сообщается в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Следователи нашли в квартирах подозреваемых экстремистскую литературу, агитационные и пропагандистские материалы, используемые "Таблиги Джамаат" для вербовки новых участников. В отношении активистов ячейки возбуждено уголовное дело.

"Таблиги Джамаат" - религиозное движение, организованное в 1926 году. Главной его целью организаторы называли духовное преобразование в исламе посредством работы участников на уровне широких масс людей и обращения к верующим мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса.

Деятельность организации официально запрещена в Киргизии, Казахстане, Таджикистане и России. В нашей стране запрет введен с 2006 года.

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