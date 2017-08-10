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Жители Уфы проголосовали за перенос начала учебного года на 4 сентября

10 августа 2017, 13:40
На этой неделе в Уфе с подачи мэра Ирека Ялалова жителям столицы было предложено самим выбрать в какой день пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний.

Напомним, что в этом году на 1 сентября выпадает Курбан–байрам. По закону этот день является выходным, поэтому минобром региона были даны рекомендации перенести начало учебного года на 2 или 4 сентября.

Однако на этой неделе глава администрации Уфы подверг критике решение управления образования города о переносе Дня знаний на 4 сентября и предложил спросить мнение жителей.

В официальной группе администрации Уфы в соцсети ВКонтакте было запущено голосование, где каждый может сделать выбор, когда же начнётся учёба - 1,2 или 4 сентября.

На данный момент проголосовало более 16 тысяч горожан. Большинство выступает за перенос начала нового учебного года на 4 сентября (10 330 человек). За традиционный День знаний высказались 4803 пользователей. За 2 сентября проголосовало чуть более тысячи горожан.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Общество
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