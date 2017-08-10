Жители Уфы проголосовали за перенос начала учебного года на 4 сентября

Напомним, что в этом году на 1 сентября выпадает Курбан–байрам. По закону этот день является выходным, поэтому минобром региона были даны рекомендации перенести начало учебного года на 2 или 4 сентября.
Однако на этой неделе глава администрации Уфы подверг критике решение управления образования города о переносе Дня знаний на 4 сентября и предложил спросить мнение жителей.
В официальной группе администрации Уфы в соцсети ВКонтакте было запущено голосование, где каждый может сделать выбор, когда же начнётся учёба - 1,2 или 4 сентября.
На данный момент проголосовало более 16 тысяч горожан. Большинство выступает за перенос начала нового учебного года на 4 сентября (10 330 человек). За традиционный День знаний высказались 4803 пользователей. За 2 сентября проголосовало чуть более тысячи горожан.