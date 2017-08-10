Жители Уфы проголосовали за перенос начала учебного года на 4 сентября

На данный момент проголосовало более 16 тысяч горожан. Большинство выступает за перенос начала нового учебного года на 4 сентября (10 330 человек). За традиционный День знаний высказались 4803 пользователей. За 2 сентября проголосовало чуть более тысячи горожан.