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Ялалов предложил уфимцам самим выбрать дату начала учебного года

9 августа 2017, 10:22
На данный момент проголосовали свыше 2 000 человек.

В этом году на 1 сентября выпал мусульманский праздник Курбан-Байрам, являющийся в Башкирии официальным выходным. В связи с этим было решено перенести День знаний на 4 сентября. Напомним, вчера, 8 августа, на оперативном совещании Ирек Ялалов возмутился таким решением и публично раскритиковал за это начальника управления образования города Елену Хаффазову.

- А с народом кто-то посоветовался? - возмутился глава администрации. - Вы что, руководитель муниципалитета, такие заявления громкие с трибуны делать? Еще дополнительно проработайте с министерством образования,с родительскими комитетами. А когда школы открывать будем? Тоже 4 сентября?

Сейчас в официальной группе администрации Уфы в соцсети ВКонтакте запущено голосование, где каждый может сделать выбор, когда же начнётся учёба - 1,2 или 4 сентября. Проголосовало пока 2 000 человек.

Отметим, что в соседней Татарии школьные линейки из-за Курбан-байрама не отменяются.

А вы как считаете, когда в уфимских школах должен состояться День знаний?
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#Новости#Надежда Валитова#Общество#Опросы
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