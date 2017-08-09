В Минобразования Башкирии прокомментировали ситуацию с переносом 1 сентября. Глава ведомства Гульназ Шафикова на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» дала разьяснения по поводу переноса праздничных линеек с 1-го на 2-ое или 4-ое сентября.
- 25 мая министерство образования за моей подписью отправил письмо в муниципалитеты о том, что в этом году 1 сентября в республике совпадает с праздником, который будет объявлен у нас государственным праздником Курбан-Байрам и мы будем отдыхать.
А дальше действуем по закону: организация образовательной деятельности - это полномочия образовательного организации. Мы им рекомендовали, что если ваши дети учатся 6-ти дневную рабочую неделю, то просим перенести на 2-ое сентября, если 5-ти дневную - на 4-ое. А вот дальше каждая образовательного организация должна принять решение, - сказала министр. Напомним, что вчера глава администрации Уфы Ирек Ялалов раскритиковал идею переноса праздничных линеек и предложил уфимцам самим выбрать дату празднования Дня знаний.