В Минобразования Башкирии прокомментировали ситуацию с переносом 1 сентября

А дальше действуем по закону: организация образовательной деятельности - это полномочия образовательного организации. Мы им рекомендовали, что если ваши дети учатся 6-ти дневную рабочую неделю, то просим перенести на 2-ое сентября, если 5-ти дневную - на 4-ое. А вот дальше каждая образовательного организация должна принять решение, - сказала министр. Напомним, что вчера глава администрации Уфы Ирек Ялалов раскритиковал идею переноса праздничных линеек и предложил уфимцам самим выбрать дату празднования Дня знаний.