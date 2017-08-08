Ялалов - чиновникам мэрии: Самокритика у нас вообще отсутствует!

Ялалов подчеркнул, что все его подчиненные должны общаться напрямую с горожанами, "каждый чиновник отсиживаться в кабинете априори не должен". И чиновники должны "воспринимать критику, даже если она несправедливая".
- Самокритика у нас вообще отсутствует, - сказал Ялалов своим подчиненным, отметив, что это также относится и к бизнесу и к руководителям промышленных предприятий. - Если вы выступаете с этой трибуны, помимо доклада о проделанной работе, надо затрагивать и какие-то полевые темы. Мы же наши оперативные совещания открыли для общества не для того, чтобы демонстрировать, какая замечательная администрация города. Это инструмент, чтобы оперативно из первых рук наши горожане получали информацию.