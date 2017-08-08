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В Уфе прокуратура обязала Ирека Ялалова вернуть 26 земельных участков

8 августа 2017, 17:55
Общая площадь участков – 30 га.

Прокуратура Башкирии внесла в адрес главы администрации Уфы Ирека Ялалова представление с требованием вернуть в собственность города 26 земельных участков общей площадью 30 га.

Эти участки были бесплатно предоставлены в 2014-2015 годах в собственность ООО Трест «Башгражданстрой», ООО «Центр развития перспективных проектов», ООО «Фонд жилищного строительства – Недвижимость» и ООО «Служба заказчика» в счет компенсации затрат, которые компании понесли, достраивая проблемные многоквартирные дома.

В сообщении прокуратуры оговаривается, что мэрии необходимо вернуть в муниципальную собственность свободные земельные участки. В том случае, если на участке уже начало строительство, необходимо взыскать рыночную стоимость за незаконное отчуждение.

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