В Уфе в очередной раз будут ремонтировать дорогу в аэропорт

В документации также оговариваются и гарантийные сроки эксплуатации объекта: на верхний слой дорожного покрытия он должен составить 4 года, на дорожную разметку, которая на основе красок, 3 месяца, на основе термопластичных материалов – до износа разметки на 25% на любом участке протяженностью 50 м – 6 месяцев.