В Уфе в очередной раз будут ремонтировать дорогу в аэропорт

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам аукциона 4 сентября отберет подрядчика ремонта автомобильной дороги «Уфа-Аэропорт», следует из информации на официальном сайте госзакупок.
Победителю предстоит заменить асфальтобетонное покрытие на участке от моста через реку Белую до автодороги М-5 «Урал». Это, как следует из материалов закупки, только первый этап ремонта – въезд в город.
Целью этих работ, как следует из технического задания, «является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участков автомобильных дорог с доведением их конструктивных элементов до уровня, установленного требованиями нормативной документации».
Завершить работы необходимо до 1 декабря этого года.
В документации также оговариваются и гарантийные сроки эксплуатации объекта: на верхний слой дорожного покрытия он должен составить 4 года, на дорожную разметку, которая на основе красок, 3 месяца, на основе термопластичных материалов – до износа разметки на 25% на любом участке протяженностью 50 м – 6 месяцев.
За работы мэрия готова заплатить 143,27 млн руб. Большая часть этой суммы – 112,71 млн руб. – из федерального бюджета, еще 26,26 млн руб. – из бюджета Башкирии, оставшиеся – 4,3 млн руб. – из бюджета города.
Ранее «Коммерсантъ-Башкортостан» сообщал, что московская группа компания «РАД» в 2015 году выиграла контракт на ремонт дороги в аэропорт. Стоимость контракта тогда составила 219 млн руб. В этом году стало известно, что мэрия Уфы не приняла у подрядчика работы по гарантийному ремонту дорог.
Как ранее сообщали СМИ, с 2012 по 2015 годы на ремонт трассы Уфа-аэропорт было выделено около 1,5 млрд руб.