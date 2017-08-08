Мэрия Уфы не приняла работы по гарантийному ремонту дороги в аэропорт

Мэрия Уфы не стала принимать акты приемки работ в рамках гарантийного ремонта дороги в аэропорт, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Работы выполняла московская группа компаний «РАД». В настоящее время в арбитражном суде слушается дело, где управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии пытается обязать компанию устранить недостатки, которые были допущены при выполнении работ.
В свою очередь, группа компаний «РАД» в суде заявило, что с требованиями не согласна, что уже устранила все недостатки трассы. Акт об этом был направлен заказчику 31 июля. Представитель компании в суде заявил, что мэрия управление мэрии отказалось подписывать документ.
Однако структура мэрии предоставила суду акты обследования дороги от 1 июня и 1 июля этого года. Из документов следует, что на трассе образовалась колея, которая лишь частично была устранена подрядчиком.
Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии, который выступает третьим лицом по делу, требования мэрии поддержал.
Исковые требования мэрии будут рассмотрены по существу 28 августа.
Этот контракт московская компания выиграла в 2015 году. Стоимость контракта составила 219 млн руб. По условиям договора, компании необходимо было отремонтировать дорогу с применением технологии литого асфальта. Срок гарантии истек в июле этого года.