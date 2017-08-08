Мэрия Уфы не приняла работы по гарантийному ремонту дороги в аэропорт

В свою очередь, группа компаний «РАД» в суде заявило, что с требованиями не согласна, что уже устранила все недостатки трассы. Акт об этом был направлен заказчику 31 июля. Представитель компании в суде заявил, что мэрия управление мэрии отказалось подписывать документ.