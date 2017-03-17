Весенняя Уфа: черный снег, граффити, линолеум на дороге и флаг СССР

Традиционная прогулка по Уфе на этот раз пришлась на март. Весенний поход по улицам родного города чуть не обернулся переломом, промокшей обувью и грязью на куртке, которая все время летела из под колес мимо проезжающих машин. Но я, как человек уже опытный в подобный фотопрогулках, была предельно осторожна.