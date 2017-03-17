mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Весенняя Уфа: черный снег, граффити, линолеум на дороге и флаг СССР

17 марта 2017, 14:40
Фотокорреспондент ИА "Медиакорсеть" совершила прогулку по улицам Уфы.

Традиционная прогулка по Уфе на этот раз пришлась на март. Весенний поход по улицам родного города чуть не обернулся переломом, промокшей обувью и грязью на куртке, которая все время летела из под колес мимо проезжающих машин. Но я, как человек уже опытный в подобный фотопрогулках, была предельно осторожна.

Свой путь я начала с улицы Рабкоров. Тротуар обильно посыпан песком, но кроме этого на пешеходных дорожках еще и машины стоят. Правильно, зачем пешеходам, мамочкам с колясками, детям, тротуары, ведь есть проезжая часть.

Далее улица Авроры, рядом с остановкой Мубарякова. Всё же русский народ богат на выдумки. Если мы не можем убрать колею, то мы применяем смекалку. Итак, запоминайте: для того чтобы выбраться из ямы, вам необходим линолеум. Видимо, именно так водители решили бороться с пробуксовкой.

Нерадостно, но факт: грязные дороги, кучи черного снега сегодня - это основной пейзаж мартовской Уфы.

В принципе в микрорайоне Зеленая роща все дворы одинаковы. Поэтому я решила переместиться в исторический центр города, но не на его центральные улицы.Меня больше интересовали проулки. Например, я нашла такое граффити возле дома "Башкирские пасеки". Жаль, сохранилась только часть рисунка, хотя сама задумка мне понравилась.

А далее - узкие пешеходные дорожки, старые дома, окруженные новенькими многоэтажками.

На пешеходных дорожках на улице Окрябрьской революции скользко и мокро. Местами - каток, местами - лужи, местами - снег. И только коты не боятся сосулек, которые гроздьями свисают с крыш старинных домов.

На одном из домов я увидела флаг СССР. Правда, он был обмотан вокруг ветки, но все равно интересно.

#Новости#Город#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04