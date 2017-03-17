Весенняя Уфа: черный снег, граффити, линолеум на дороге и флаг СССР

Традиционная прогулка по Уфе на этот раз пришлась на март. Весенний поход по улицам родного города чуть не обернулся переломом, промокшей обувью и грязью на куртке, которая все время летела из под колес мимо проезжающих машин. Но я, как человек уже опытный в подобный фотопрогулках, была предельно осторожна.
Свой путь я начала с улицы Рабкоров. Тротуар обильно посыпан песком, но кроме этого на пешеходных дорожках еще и машины стоят. Правильно, зачем пешеходам, мамочкам с колясками, детям, тротуары, ведь есть проезжая часть.
Далее улица Авроры, рядом с остановкой Мубарякова. Всё же русский народ богат на выдумки. Если мы не можем убрать колею, то мы применяем смекалку. Итак, запоминайте: для того чтобы выбраться из ямы, вам необходим линолеум. Видимо, именно так водители решили бороться с пробуксовкой.
Нерадостно, но факт: грязные дороги, кучи черного снега сегодня - это основной пейзаж мартовской Уфы.
В принципе в микрорайоне Зеленая роща все дворы одинаковы. Поэтому я решила переместиться в исторический центр города, но не на его центральные улицы.Меня больше интересовали проулки. Например, я нашла такое граффити возле дома "Башкирские пасеки". Жаль, сохранилась только часть рисунка, хотя сама задумка мне понравилась.
А далее - узкие пешеходные дорожки, старые дома, окруженные новенькими многоэтажками.
На пешеходных дорожках на улице Окрябрьской революции скользко и мокро. Местами - каток, местами - лужи, местами - снег. И только коты не боятся сосулек, которые гроздьями свисают с крыш старинных домов.
На одном из домов я увидела флаг СССР. Правда, он был обмотан вокруг ветки, но все равно интересно.