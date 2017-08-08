В медицине жителей Башкирии все чаще беспокоит дефицит узких специалистов

Активисты Общероссийского народного фронта опросили пациентов поликлиник городов Стерлитамак, Белебей, Белорецк, Мелеуз, Учалы, села Иглино и выявили наиболее распространенные проблемы, с которыми приходится сталкиваться гражданам. Анализ информации, полученной во время анкетирования, показал, что чаще всего людей беспокоит дефицит узких специалистов в поликлиническом звене, долгое ожидание приема, некомфортные условия предоставления услуг и доступность информации о медицинском учреждении.
Пациенты 28-го участка Стерлитамакской городской больницы№2 пожаловались на отсутствие процедурного кабинета, которое ограничивает возможности для полноценного лечения, и неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия. В медучреждении недостаточно мест для ожидания, нет питьевой воды, территория неухоженная. Большая часть здания используется не по назначению и постепенно приходит в упадок, а входная группа нуждается в капитальном ремонте.
Аналогичные условия выявлены и в поликлинике Учалинской городской больницы. Пациенты выразили недовольство по поводу некомфортного состояния помещений, которые требуют ремонта. Озабоченность жителей Мелеуза и Белорецка вызывают отсутствие квалифицированных специалистов и сложности при записи на прием. Жители Белорецка без записи могут попасть на прием к терапевту только при наличии повышенной температуры.
В поликлинике №1 Белебеевской районной больницы респонденты отметили загруженность диспетчерской службы из-за объединения нескольких поликлиник. Результатом такой оптимизации стали большие очереди в регистратуру. А отсутствие аппарата магнитно-резонансной томографии и другого необходимого медицинского оборудования делает невозможной своевременную и точную диагностику заболеваний в данном медицинском учреждении. Все данные опроса направлены на сайт проекта ОНФ «Народная оценка качества».
- Когда напрямую общаешься с пациентами, то становится ясно, что во многих поликлиниках независимая оценка качества услуг является формальной и не имеет ничего общего с мнением людей,
– считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии Эльвира Аиткулова. – Позиция сообщества пациентов не востребована администрацией медицинских учреждений. Об этом свидетельствуют рейды активистов ОНФ по поликлиникам Уфы. Ни в одной из них мы не увидели заполненных анкет, а ящики для сбора опросников не открывались годами. Люди не видят изменений, неудовлетворенность оказанными услугами растет. При этом растут и расходы на здравоохранение, а ситуация не меняется. Необходимо, чтобы пациенты понимали, что они услышаны, и решения принимаются с учетом их мнения.