В медицине жителей Башкирии все чаще беспокоит дефицит узких специалистов

– считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии Эльвира Аиткулова. – Позиция сообщества пациентов не востребована администрацией медицинских учреждений. Об этом свидетельствуют рейды активистов ОНФ по поликлиникам Уфы. Ни в одной из них мы не увидели заполненных анкет, а ящики для сбора опросников не открывались годами. Люди не видят изменений, неудовлетворенность оказанными услугами растет. При этом растут и расходы на здравоохранение, а ситуация не меняется. Необходимо, чтобы пациенты понимали, что они услышаны, и решения принимаются с учетом их мнения.