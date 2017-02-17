Что изменилось в уфимской поликлинике после истории с ползущей по ступенькам женщиной

Поликлиника №1 уфимской больницы №13, находящаяся в столичном микрорайоне Инорс, всероссийскую известность получила в середине января этого года, после публикации в сети видеозаписи с ползущей по лестнице пациенткой. Ролик сопровождался комментарием дочери 56-летней пациентки, в котором она ругала врачей за отказ в помощи, руководство больницы за неработающий лифт.
Со времени публикации прошёл месяц, мы решили наведаться в поликлинику и посмотреть, что изменилось за это время. Экскурсию вызвался провести исполняющий обязанности главного врача больницы Иван Борисов. Предыдущий врач был уволен после скандала.
Первое, что бросилось в глаза, как только мы вошли в здание – бесплатные бахилы, такое чудо есть только в платных уфимских клиниках. Сопровождавшая нас старшая медсестра больницы Ольга Семёнова, пояснила что во всех поликлиниках они должны быть.
- Если бахил нет, значит просто не успели их купить, тендер дело небыстрое, - пояснила Ольга Семёнова.
Но люди, проживающие в микрорайоне и посещающие поликлинику, утверждают, что бахилы специально подготовили к приезду журналистов, кулер с бесплатной водой в фойе тоже появился по этому случаю.
Нужно отметить, что от привычных всем жителям муниципальных клиник, эту отличает ещё и стойка администратора. По словам Ивана Борисова, скоро такие будут во всех поликлиниках.
- Мы первые. кто начал реализовывать это распоряжение, а вообще администраторы скоро появятся везде, - хвалится своими успехами исполняющий обязанности главного врача Иван Борисов.
Главная цель нашего визита – подъёмный механизм, купленный после инцидента с бабушкой. Тем более, накануне в сети появились сообщения о том, что он то ли не работает, то ли им не умеют пользоваться. В социальных сетях пользователи даже фото выложили. Оказалось, что техника исправна, а фото было снято в момент, когда его разворачивали на узкой лестничной площадке. Естественно мы попробовали всё на себе.
Естественно мы не могли не спросить у исполняющего обязанности, как он относится к слухам, что история с женщиной постановка и повод для снятия с должности предыдущего главного врача?
- Тут я даже комментировать не буду, глупости. – ответил Иван Борисов.
Мы обращаемся к нашим читателям, пациентам этой поликлиники, действительно ли в больнице есть бесплатные бахилы, всегда стоит кулер с водой и дежурит администратор, или это было специально подготовлено к нашему приезду?
Если вам есть что сказать по этому поводу, то пишите комментарии, а мы обязательно спросим об этом у администрации больницы.