Что изменилось в уфимской поликлинике после истории с ползущей по ступенькам женщиной

Главная цель нашего визита – подъёмный механизм, купленный после инцидента с бабушкой. Тем более, накануне в сети появились сообщения о том, что он то ли не работает, то ли им не умеют пользоваться. В социальных сетях пользователи даже фото выложили. Оказалось, что техника исправна, а фото было снято в момент, когда его разворачивали на узкой лестничной площадке. Естественно мы попробовали всё на себе.