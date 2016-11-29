В Башкирии поликлиники переходят на выдачу электронных рецептов

В беседе с одной из позвонившей, которая сетовала на выданный ей нечитаемый рецепт, руководитель Росздравнадзора пояснила, что в скором времени медицинские учреждения республики полностью перейдут на выдачу электронных рецептов. Предполагается, что с электронным сервисом врачи смогут оперативно узнать есть ли в наличие лекарственные препараты в прикрепленных к поликлинике аптеках и ознакомиться с другими рецептами этого пациента, чтобы предотвратить возможный конфликт лекарств.