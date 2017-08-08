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В Башкирии объявлен конкурс на должность гендиректора «Башавтотранса»

8 августа 2017, 18:04
До 7 сентября будут приниматься заявки от претендентов, которые хотят стать генеральным директором ГУП «Башавтотранс».

Основные требования к кандидатам: высшее образование по профилю предприятия, опыт работы в транспортной сфере, а также стаж на руководящей должности не менее одного года, сообщает агентство «Башинформ»

Конкурс на должность главы главного государственного перевозчика проводится в два этапа. Претендентам предстоит пройти письменное тестирование, а также представить план развития «Башавтотранса».

В состав ГУП «Башавтотранс» входят 22 филиала, 28 транспортных колонн в городах и селах, 19 автовокзалов, шесть автостанций и 59 кассовых пунктов. Автобусный парк составляет 1,9 тысячи единиц.

Напомним, бывший гендиректор предприятия Тимур Аклаев покинул пост еще в конце мая.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Экономика
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