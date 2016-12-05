«Башавтотранс» оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства

В текущем году автотранспортное предприятие приняло на работу нового инженера. Ранее он был замначальника районного отдела полиции, а до этого возглавлял территориальное отделение ГИБДД. В "Башавтотрансе" в обязанности входил контроль за техническим состоянием транспорта и организация безопасности движения автобусов. Учитывая, что надзор в данной области осуществляет ГИБДД, замещение бывшим чиновником новой должности, могло, как считают в прокуратуре, привести к конфликту интересов.