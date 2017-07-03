В «Башавтотрансе» объяснили покупку китайского байка

- Это не предмет роскоши, а средство передвижения, - рассказал Медиакорсети начальник отдела закупок компании Альмир Каримов. - Речь идет о закупке самого обычного китайского мотоцикла для того, чтобы на нем обучались наши курсанты. Взяли самый маломощный мотоцикл. Делается это для полного спектра обучения учебно-курсовым комбинатом потенциальных водителей.