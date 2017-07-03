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В «Башавтотрансе» объяснили покупку китайского байка

3 июля 2017, 11:37
Крупнейшему перевозчику республики для чего-то понадобился байк.

«Башавтотранс» на днях на портале госзакупок разместил тендер о покупке байка, в количестве одной штуки. Об этом сообщил портал proufu.ru.

Технические характеристики байка: объем двигателей - не менее 200 куб см, скорость - до 110 км/ч, цена - 66 тыс руб.

- Это не предмет роскоши, а средство передвижения, - рассказал Медиакорсети начальник отдела закупок компании Альмир Каримов. - Речь идет о закупке самого обычного китайского мотоцикла для того, чтобы на нем обучались наши курсанты. Взяли самый маломощный мотоцикл. Делается это для полного спектра обучения учебно-курсовым комбинатом потенциальных водителей.

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