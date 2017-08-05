В Уфе определят лучшего пчеловода России

Напомним, что Российская Федерация претендует на проведение 47 Международного конгресса Апимондии и Международной выставки «АпиЭКСПО» в 2021 году. Местом проведения предлагается наша республика. За право принять конгресс и выставку также борются Дания, Сербия и Словения. Конгрессы Апимондии проводятся каждые 2 года и привлекают тысячи участников со всего мира. Несмотря на более чем столетнюю историю федерации и конгрессов наша страна всего лишь единожды принимала данное мероприятие в Москве в 1971 году.