В Уфе определят лучшего пчеловода России

Пасечники будет соревноваться в теории и практике. Пчеловодам в ходе теоретического задания предстоит ответить на 30 тестовых вопросов в области биологии и содержания пчелиной семьи, методов разведения и размножения пчел, племенной работы и др. Практическая часть конкурса состоит из четырех заданий по направлениям: болезни пчел, технология содержания и разведения пчелиных семей, осенние работы на пасеке. Результаты будет оценивать экспертная рабочая группа.
Лучший пчеловод России получит 300 000 рублей. За второе место предусмотрено денежное поощрение в размере 200 000 рублей, за третье место – 100 000 рублей. Церемония награждения состоится в Москве, в доме правительства России
Напомним, что Российская Федерация претендует на проведение 47 Международного конгресса Апимондии и Международной выставки «АпиЭКСПО» в 2021 году. Местом проведения предлагается наша республика. За право принять конгресс и выставку также борются Дания, Сербия и Словения. Конгрессы Апимондии проводятся каждые 2 года и привлекают тысячи участников со всего мира. Несмотря на более чем столетнюю историю федерации и конгрессов наша страна всего лишь единожды принимала данное мероприятие в Москве в 1971 году.