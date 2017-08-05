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В Уфе определят лучшего пчеловода России

5 августа 2017, 09:32
В Уфе с 15 по 17 августа пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод».

Пасечники будет соревноваться в теории и практике. Пчеловодам в ходе теоретического задания предстоит ответить на 30 тестовых вопросов в области биологии и содержания пчелиной семьи, методов разведения и размножения пчел, племенной работы и др. Практическая часть конкурса состоит из четырех заданий по направлениям: болезни пчел, технология содержания и разведения пчелиных семей, осенние работы на пасеке. Результаты будет оценивать экспертная рабочая группа.

Лучший пчеловод России получит 300 000 рублей. За второе место предусмотрено денежное поощрение в размере 200 000 рублей, за третье место – 100 000 рублей. Церемония награждения состоится в Москве, в доме правительства России

Напомним, что Российская Федерация претендует на проведение 47 Международного конгресса Апимондии и Международной выставки «АпиЭКСПО» в 2021 году. Местом проведения предлагается наша республика. За право принять конгресс и выставку также борются Дания, Сербия и Словения. Конгрессы Апимондии проводятся каждые 2 года и привлекают тысячи участников со всего мира. Несмотря на более чем столетнюю историю федерации и конгрессов наша страна всего лишь единожды принимала данное мероприятие в Москве в 1971 году.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Экономика
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