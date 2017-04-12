В Башкирии нет массового падежа пчел - управление ветеринарии

- Написать написал, но при этом забыл обратиться к ветеринарным врачам. Это, по меньшей мере, странно. Увидев его заявление, мы сами направили сегодня ветеринарного врача на одну из названных им пасек в Уфимском районе для отбора проб. Результаты исследования будут известны завтра-послезавтра. Говорить о вирусной инфекции неизвестной этиологии, конечно, рано,