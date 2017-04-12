В Башкирии нет массового падежа пчел - управление ветеринарии

Напомним, что на своей странице в социальной сети Facebook вице-президент республиканской ассоциации производителей и переработчиков продукции пчеловодства Сергей Мулюков написал, что в Башкирии в этом году в ряде хозяйств после зимы погибло до 80-90% пчелосемей. По его данным, причиной стала некая новая вирусная инфекция.
В своем комментарии агентству «Башинформ» главный ветврач республики отметил, что Сергей Мулюков поспешил с заявлением о, предположительно, новом вирусе пчел.
- Написать написал, но при этом забыл обратиться к ветеринарным врачам. Это, по меньшей мере, странно. Увидев его заявление, мы сами направили сегодня ветеринарного врача на одну из названных им пасек в Уфимском районе для отбора проб. Результаты исследования будут известны завтра-послезавтра. Говорить о вирусной инфекции неизвестной этиологии, конечно, рано,
— сообщил Вакил Буранбаев.
По мнению начальника Управления ветеринарии, республика благополучна по отношению ко всем видам животноводства, включая пчел. Падеж пчел в регионе традиционно ниже среднероссийского показателя. Говорить о результатах перезимовки-2017 можно только в начале мая, после весенней выставки ульев.