Пчеловоды из Башкирии смогут называть мед от своих пчел башкирским

- Это одна из целей, да. Сертификация, анализ, лабораторные исследования, нормативные документы – все это даст толчок развитию бренда и территории в целом. Появление настоящего башкирского меда на федеральных ярмарках поспособствует оздоровлению пчеловодческой отрасли в целом. Кстати, уже заключено соглашение с мэрией Москвы о предоставлении мест для меда из Башкирии на 22 столичных рынках. Этот объем нам нужно заполнить. Два последних года из-за погодных условий был неурожай меда. По опыту около полутора тысяч тонн меда на ярмарках такого уровня можно спокойно реализовать. Планируется создать реестр пчеловодов, по которому в Москве и будут сверять представленную продукцию. Оформить все эти документы планируем до сентября, до международного пчеловодческого конгресса «Апимондия», который пройдет в Стамбуле. Там будет решаться вопрос о месте проведения следующего форума в 2021 году. Уфа заявилась. И чтобы победить, необходимо чтобы в этой отрасли был наведен цивилизованный порядок.