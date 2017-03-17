Пчеловоды из Башкирии смогут называть мед от своих пчел башкирским

Вице-президент Межрегиональной ассоциации координации деятельности крупных пчеловодов, переработчиков и ученых Сергей Мулюков оформил свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Башкирский мед».
- С 2005 года право называть башкирский мед башкирским было только у ГБУ НИЦ по пчеловодству и апитерапии, - говорит Сергей Мулюков. – 12 лет назад это центр получил такое же свидетельство. По сути, это было сделано для того, чтобы ликвидировать с российского рынка поддельный мед, который называли башкирским. Но удар был нанесен в первую очередь по местным производителям, которым было запрещено маркировать свою продукцию как «башкирский мед». Центр по пчеловодству и апитерапии подавал иски в суды о нарушениях. Я в свое время за использование наименования тоже заплатил 150 тысяч рублей компенсации.
- И тогда решили восстановить справедливость?
- Да. Посоветовался с юристами, и решил получить такое же свидетельство. У ГБУ НИЦ по пчеловодству и апитерапии номер документа 83, у меня 83/2. И теперь могу абсолютно законно мед, произведенный в Башкирии, маркировать башкирским.
- Так у простых пчеловодов такого права все равно нет?
- Раньше, чтобы избежать штрафов они называли свою продукцию «мед натуральный», «мед липовый». Теперь им никто не будет запрещать называть свой мед башкирским. По согласованию с правительством республики ГБУ НИЦ по пчеловодству и апитерапии больше не может от своего имени инициировать обращения в суд по поводу использования наименования «башкирский мед». Этим будет заниматься специально созданная рабочая группа. Я, со своей стороны, также готов заключить меморандум об отказе подавать судебные иски в адрес башкирских пчеловодов. Правда, они должны будут доказать, что мед действительно произведен на территории республики. Сейчас занимаемся разработкой этого оценивающего алгоритма. Более того, будет разработан ГОСТ на башкирский мед. Нужна также лаборатория для глубокой оценки качества меда. Пока ее нет.
- Вероятно, это будет своего рода пропуском меда из Башкирии на российский, а то и зарубежный рынок?
- Это одна из целей, да. Сертификация, анализ, лабораторные исследования, нормативные документы – все это даст толчок развитию бренда и территории в целом. Появление настоящего башкирского меда на федеральных ярмарках поспособствует оздоровлению пчеловодческой отрасли в целом. Кстати, уже заключено соглашение с мэрией Москвы о предоставлении мест для меда из Башкирии на 22 столичных рынках. Этот объем нам нужно заполнить. Два последних года из-за погодных условий был неурожай меда. По опыту около полутора тысяч тонн меда на ярмарках такого уровня можно спокойно реализовать. Планируется создать реестр пчеловодов, по которому в Москве и будут сверять представленную продукцию. Оформить все эти документы планируем до сентября, до международного пчеловодческого конгресса «Апимондия», который пройдет в Стамбуле. Там будет решаться вопрос о месте проведения следующего форума в 2021 году. Уфа заявилась. И чтобы победить, необходимо чтобы в этой отрасли был наведен цивилизованный порядок.
Председатель районной общественной организации «Пчеловоды Чишминского района» Рафаэль Валеев считает, что выполнить условия для получения права маркировать свою продукцию «башкирский мёд» по силам каждому, кто занимается пчеловодством всерьёз:
- Я готов работать по новым правилам. В пчеловодстве, как и в любой другой отрасли, должен быть порядок. У меня есть санитарно-ветеринарный паспорт пасеки, где указано расположение пасеки, количество пчелосемей и так далее. А пыльцевой анализ конечного продукта даст точные данные о месте медосбора.