В Уфе сотрудник полиции избил мужчину за административное нарушение

По предварительным данным, в июле 2017-го года 41-летний уфимец попал за административное правонарушение в Отдел полиции №1. Один из дежурных подразделения причинил ему телесные повреждения. По данному факту была назначена проверка. Сотрудника МВД по ее результатам уволили, а его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.