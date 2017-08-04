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В Уфе сотрудник полиции избил мужчину за административное нарушение

4 августа 2017, 19:34
ЧП произошло в микрорайоне Инорс.

В Уфе сотрудник полиции избил мужчину за административное нарушение, сообщает пресс-служба МВД по РБ. На телефон доверия поступила жалоба на действия сотрудников полиции в микрорайоне Инорс.

По предварительным данным, в июле 2017-го года 41-летний уфимец попал за административное правонарушение в Отдел полиции №1. Один из дежурных подразделения причинил ему телесные повреждения. По данному факту была назначена проверка. Сотрудника МВД по ее результатам уволили, а его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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