Рустэм Хамитов: Изучение башкирского языка было, есть и будет

Глава Башкирии Рустэм Хамитов прокомментировал ситуацию вокруг изучения родных языков в школах республики. Он отметил, что сегодня во всех учебных заведениях созданы условия изучения родных языков, что в республике нет «никаких ограничений, запретов с точки зрения изучения родных языков». Также он отметил, что «нужно делать все, чтобы сохранить башкирский язык».
- Язык находится в зоне риска, носителей языка не так много – немногим более миллиона человек, - В этой части республиканская власть, правительство республики должны делать всё, чтобы помочь башкирскому языку. Мы эту работу видим следующим образом. Нужно способствовать тому, чтобы в школах появились дополнительные уроки для тех, кто хочет изучать родной язык углублённо. Эти занятия можно и нужно проводить в варианте факультатива. Уверен, что такая форма обучения будет востребована, - сказал Рустэм Хамитов.
Также он отметил, что необходимо внедрять варианты электронного обучения башкирскому языку, а также создать вечерние формы обучения башкирскому языку в школах для желающих, которые хотели бы заниматься изучением языка.
При этом он отметил, что «изучение родного языка – это, прежде всего, выбор родителей».
- В данном случае моё личное мнение – чтобы башкирский язык у нас в республике изучался как государственный, чтобы родители выбирали башкирский язык как государственный и соглашались с тем, чтобы их дети изучали башкирский язык здесь у нас в республике как государственный. Надеюсь, что понимание родительского сообщества в этой части, конечно же, будет найдено, - отметил глава региона.
Глава региона подчеркнул, что «политизировать тему языков» не нужно.
- Не нужно идти на противостояние, потому что это очень деликатная тема. Силой заставить изучать язык, традиции, обычаи народов невозможно. Поэтому излишняя политизация приведет лишь к расколу общества. Хочу предостеречь часть наших граждан от такого рода действий. Так нельзя. Это очень опасно во всех смыслах, - сказал глава региона. - Нужно разумно, спокойно подходить ко всем этим вопросам. Еще раз хочу сказать, что возможности для изучения родных языков у нас в школах созданы в полном объеме. Никто, ни один ребенок не может быть лишен этой возможности. Права ребенка защищены Конституцией.
Рустэм Хамитов, обращаясь к директорам школ, заявил, что нельзя допускать «спекуляций на эту тему», а также нельзя увольнять учителей башкирского языка, так как «количество часов не уменьшается».
- Если мы говорим о восьмом-девятом классе, там будут введены дополнительные факультативы. Это тоже нагрузка для учителей, нормальная нагрузка. И если потребуется небольшое финансирование для того, чтобы обеспечить ресурсами и учителями те группы, которые не захотят изучать родные языки, мы эти ресурсы найдём. У нас есть финансы. Здесь никаких проблем не возникнет, - отметил он.
- Башкирский язык был, есть и будет. Изучение башкирского языка было, есть и будет. Объем изучения во многом зависит от решения родительского сообщества. Но в то же время мы понимаем, что здесь в республике должны башкирский язык сохранять и оказывать все меры поддержки. Это очень важно со всех точек зрения, - сказал глава республики.
Напомним, что 2 недели назад президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо заставлять человека учить неродной ему язык.