Рустэм Хамитов: Изучение башкирского языка было, есть и будет

- Не нужно идти на противостояние, потому что это очень деликатная тема. Силой заставить изучать язык, традиции, обычаи народов невозможно. Поэтому излишняя политизация приведет лишь к расколу общества. Хочу предостеречь часть наших граждан от такого рода действий. Так нельзя. Это очень опасно во всех смыслах, - сказал глава региона. - Нужно разумно, спокойно подходить ко всем этим вопросам. Еще раз хочу сказать, что возможности для изучения родных языков у нас в школах созданы в полном объеме. Никто, ни один ребенок не может быть лишен этой возможности. Права ребенка защищены Конституцией.