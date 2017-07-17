Мэрия Уфы: Нельзя говорить, что ливневка не справляется

Как подчеркнули в пресс-службе мэрии Уфы, в этом году существующая сеть ливневок испытывает повышенные нагрузки из-за аномально частых и обильных осадков. В июне текущего года в Уфе выпало 167 мм осадков, что на 254 процента выше среднемесячного уровня, из них только 28 июня выпала почти среднемесячная норма.