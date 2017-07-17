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Мэрия Уфы: Нельзя говорить, что ливневка не справляется

17 июля 2017, 18:00
В этом году в Уфе построено 232 погонных метра ливневой канализации. При этом в мэрии считают, что существующая система неплохо справляется с отводом воды. Как считают чиновники, все дело в чрезмерно большом объеме осадков.

Как отмечают в мэрии, модернизации ливневки в городе уделяется особое внимание. Ремонт и строительство сетей ведется с 2013 года, и каждый год от строится от 1,6 тысячи до шести тысяч погонных метров ливневки.

В этом году ведутся работы:

-при ремонте на пересечении улиц Комсомольская – Бессонова;

- монтаж водосборных лотков по улицам Колгуевской, Ф. Гаскарова;

- строительство ливневого коллектора на набережной реки Белой. В рамках строительства первой очереди объекта построено 1340 м, впереди строительство второй и последующих очередей.;

- при строительстве транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями.

При строительстве новых объектов, строительство ливневки, как подчеркивают в мэрии, является обязательным по закону. Объемы строительства во многом диктуются ценами. Один километр инженерных сетей ливневого коллектора диаметром 300 мм стоит 5,3 млн руб, диаметром 500 мм - 9,6 млн руб, 1000 мм - 13 млн руб.

Как подчеркнули в пресс-службе мэрии Уфы, в этом году существующая сеть ливневок испытывает повышенные нагрузки из-за аномально частых и обильных осадков. В июне текущего года в Уфе выпало 167 мм осадков, что на 254 процента выше среднемесячного уровня, из них только 28 июня выпала почти среднемесячная норма.

- Нельзя говорить, что ливневка не справляется, - отметила начальник отдела пресс-службы уфимской мэрии Рената Салахова. - Вода уходит именно в ливневую канализацию, больше ей уйти некуда. Правда из-за обильных и частых дождей вода уходит дольше. Следует отметить, что любые сети ливневой канализации при большом объеме дождевых вод не могут одномоментно справиться с их отводом.

На сегодня в городе имеется 494 км ливнево-дождевой канализации. Из них 132 км (26,7%) обслуживается муниципалитетом. Ливневкой охвачено порядка 200 улиц. Наиболее сложная ситуация с подтоплением на ул. 50 лет СССР, ул. Победы, ул. Акназарова и ряд улиц в микрорайоне Сипайлово.

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