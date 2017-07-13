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В Казани из-за сломавшейся ливневки перевернулся автомобиль

13 июля 2017, 09:30
В ДТП никто не пострадал.

Вчера, 12 июля, в Казани на улице Право-Булачная из-за провалившейся ливневой канализации перевернулся автомобиль Chevrolet, сообщает inkazan.ru. В ДТП никто не пострадал. После того, как автомобиль перевернулся, его протащило еще примерно 10 метров. Позже очевидцы поставили машину на колеса.

В Казани автомобилисты постоянно жалуются на дребезжащие под колёсами решетки, которыми закрыта ливневая канализация на Право-Булачной.

Напомним, что автомобиль проваливался и в Уфе. Осенью прошлого года на улице Интернациональная автомобиль «Lada Kalina» буквально ушел под землю. Найти автомобиль не удалось. По предварительной версии, его смыло грунтовыми водами. В администрации позже сообщили, что владельцам транспортного средства уфимцам Кириллу и Ларисе Крашенинниковым выдали новую ««Lada Kalina».

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#Новости#Ливневки Казани#Ольга Корзик#Происшествия
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