В Казани из-за сломавшейся ливневки перевернулся автомобиль

Напомним, что автомобиль проваливался и в Уфе. Осенью прошлого года на улице Интернациональная автомобиль «Lada Kalina» буквально ушел под землю. Найти автомобиль не удалось. По предварительной версии, его смыло грунтовыми водами. В администрации позже сообщили, что владельцам транспортного средства уфимцам Кириллу и Ларисе Крашенинниковым выдали новую ««Lada Kalina».