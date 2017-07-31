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Элвин Грей стал заслуженным артистом Башкирии

31 июля 2017, 10:11
Об этом объявили на форуме башкирской молодежи в Баймакском районе республики.

Популярному певцу Радику Юльякшину, известному под творческим псевдонимом Элвина Грея, присвоили звание заслуженного артиста Башкортостана. Об этом стало известно 29 июля на йыйыне (форуме) башкирской молодежи на Графском озере в Баймакском районе, передает телеканал «Россия Башкортостан».

Элвин Грей выступил перед участниками молодежного форума, на концерт собрались около десяти тысяч человек. Часть песен Элвин Грей спел вместе с румынским музыкантом Ионом.

На Йыйын башкирской молодежи приехали около 50 команд из разных районов республики, а также из Челябинской, Оренбургской, Саратовской областей, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Культура
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