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Фонтан в Уфе может запеть мелодиями Элвина Грея и Rammstein

3 июля 2017, 12:54
Мы подготовили ТОП-5 популярных исполнителей из тех, кого предлагают уфимцы.

В Уфе готовятся смене плей-листа музыкального фонтана в Черниковке. Городские власти решили дать право уфимцам самостоятельно выбрать композиции.

Все предложения принимаются в группе администрации Орджоникидзевского района Уфы ВКонтакте. Мы подготовили ТОП-5 самых популярных песен и исполнителей из тех, которые предлагают жители города. Первое место, причем с большим отрывом, занял уфимский исполнитель Elvin Gray. Вот каковы предпочтения горожан по данным на 3 июля:

1. Elvin Gray

2. Rammstein

3. Василя Фаттахова

4. Фредерик Шопен

5. Башкирская народная музыка

Правда не всем местным жителям нравится музыкальный объект, в комментариях многие жалуются, что музыка мешает спать маленьким детям в дневное время. Другие предлагают разбить музыкальные блоки по тематикам. Например, башкирские народные песни, классика, российские исполнители.

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