Фонтан в Уфе может запеть мелодиями Элвина Грея и Rammstein

В Уфе готовятся смене плей-листа музыкального фонтана в Черниковке. Городские власти решили дать право уфимцам самостоятельно выбрать композиции.
Все предложения принимаются в группе администрации Орджоникидзевского района Уфы ВКонтакте. Мы подготовили ТОП-5 самых популярных песен и исполнителей из тех, которые предлагают жители города. Первое место, причем с большим отрывом, занял уфимский исполнитель Elvin Gray. Вот каковы предпочтения горожан по данным на 3 июля:
1. Elvin Gray
2. Rammstein
3. Василя Фаттахова
4. Фредерик Шопен
5. Башкирская народная музыка
Правда не всем местным жителям нравится музыкальный объект, в комментариях многие жалуются, что музыка мешает спать маленьким детям в дневное время. Другие предлагают разбить музыкальные блоки по тематикам. Например, башкирские народные песни, классика, российские исполнители.