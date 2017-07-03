Фонтан в Уфе может запеть мелодиями Элвина Грея и Rammstein

Все предложения принимаются в группе администрации Орджоникидзевского района Уфы ВКонтакте. Мы подготовили ТОП-5 самых популярных песен и исполнителей из тех, которые предлагают жители города. Первое место, причем с большим отрывом, занял уфимский исполнитель Elvin Gray. Вот каковы предпочтения горожан по данным на 3 июля: