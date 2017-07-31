Бывшие полицейские пришли в следком Башкирии с повинной о взятке

По версии следствия, в июле 2017 года оперативники, сговорившись, потребовали взятку в 1 млн руб от начальника службы безопасности ООО "Речной порт Уфа". За это они обещали привлечь к уголовной ответственности только капитана судна, нелегально перевозившего дизельное топливо в Уфимском районе. 18 июля 2017 года 31-летний оперуполномоченный получил 850 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по РБ.