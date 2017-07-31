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Бывшие полицейские пришли в следком Башкирии с повинной о взятке

31 июля 2017, 10:40
В рамках расследования уголовного дела о крупной взятке в отношении 31-летнего бывшего оперуполномоченного Уфимского линейного управления МВД России на транспорте задержаны еще двое его коллег. Они пришли к следователю с повинной.

Как следует из сообщения следкома Башкирии, двое бывших старших уполномоченных 28 и 29 лет после задержания своего коллеги не вышли на работу и были объявлены в розыск. В прошлую пятницу, 28 июля, они пришли к следователю с повинной.

По версии следствия, в июле 2017 года оперативники, сговорившись, потребовали взятку в 1 млн руб от начальника службы безопасности ООО "Речной порт Уфа". За это они обещали привлечь к уголовной ответственности только капитана судна, нелегально перевозившего дизельное топливо в Уфимском районе. 18 июля 2017 года 31-летний оперуполномоченный получил 850 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по РБ.

- Все подозреваемые задержаны, - говорится в сообщении следственного комитета. - По ходатайству следователя судом ранее задержанному 31-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Все трое уволены из органов внутренних дел по инициативе руководства. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Новости#Полиция#Взятка#Наталья Кузнецова#Общество
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