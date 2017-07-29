Бывший гаишник, публично попавшийся на взятке в Уфе, пойдет под суд

Бывший 36-летний инспектор ДПС, задержанный 9 мая на проспекте Октября, пойдет под суд. Он остановил автомобиль на остановке «Округ Галле» и потребовал взятку в 3 тысячи рублей за то, что он не будет составлять протокол о нарушении. Водитель согласился, но тут же позвонил в полицию.