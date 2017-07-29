Бывший гаишник, публично попавшийся на взятке в Уфе, пойдет под суд

Бывший 36-летний инспектор ДПС, задержанный 9 мая на проспекте Октября, пойдет под суд. Он остановил автомобиль на остановке «Округ Галле» и потребовал взятку в 3 тысячи рублей за то, что он не будет составлять протокол о нарушении. Водитель согласился, но тут же позвонил в полицию.
Задержание инспектора было снято на видео очевидцами и быстро попало в соцсети.
Материалы службы собственной безопасности МВД республики были направлены в следственные органы. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мелком взяточничестве - ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудник уволен из органов внутренних дел, его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении следственного комитета Башкирии.