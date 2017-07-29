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Установлены подозреваемые в перестрелке в центре Уфы

29 июля 2017, 13:25
МВД Башкирии установило участников перестрелки в центре Уфы около остановки "Гостиный двор" ночью 7 июля.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, сотрудники полиции установили мотив преступления, личности предполагаемых преступников, участников, потерпевших и свидетелей перестрелки. Изъято два травматических пистолета.

- По заключению экспертно-криминалистического центра МВД по РБ, гильзы, обнаруженные на месте происшествия, были отстреляны именно из этого оружия, - говорится в сообщении. - В настоящее время предполагаемый организатор по решению суда арестован. Расследование уголовного дела продолжается. Результаты будут сообщены дополнительно.

Напомним, по факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Установлено, что конфликт произошел между несколькими мужчинами на почве личных неприязненных отношений.

Один из очевидцев событий сообщал Медиакорсети, что в драке участвовали чеченцы лет 20-ти. Стреляли несколько раз, в одного русского парня, когда он упал, его начали избивать, пинали около восьми человек. Также нам удалось выяснить личности пострадавших, ими оказались два молодых человека 1995 и 1984 года рождения, у первого зафиксированы ранения в руку, грудь и голову, у второго травмы груди и руки.

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