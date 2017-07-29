Установлены подозреваемые в перестрелке в центре Уфы

Один из очевидцев событий сообщал Медиакорсети, что в драке участвовали чеченцы лет 20-ти. Стреляли несколько раз, в одного русского парня, когда он упал, его начали избивать, пинали около восьми человек. Также нам удалось выяснить личности пострадавших, ими оказались два молодых человека 1995 и 1984 года рождения, у первого зафиксированы ранения в руку, грудь и голову, у второго травмы груди и руки.