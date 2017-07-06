В центре Уфы произошла перестрелка. Как сообщают очевидцы, инцидент произошёл около полуночи, стреляли на площади перед Гостиным двором.
- Было слышно около 20 хлопков, люди разбегались в разные стороны. Сейчас на место приехала полиция и скорая помощь. Судя по всему есть раненые, - сообщает очевидец Ринат Бакиев.
В МВД Башкирии факт инцидента подтвердили, сообщив, что конфликт возник на бытовой почве между двумя группами молодых людей.
- В результате конфликта пострадали два человека, у обоих зафиксированы ушибы. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, подробности инцидента выясняются, - сообщил руководитель пресс-службы МВД Башкирии Максим Родионов.