Стали известны подробности массовой перестрелки в центре Уфы

Сегодня около полуночи в центре Уфы произошла перестрелка, в которой пострадали два человека. По словам очевидца, в конфликте участвовали около 50 человек.
- Сначала они прошли в сторону улицы Пушкина, как будто искали кого-то, затем вернулись и началась потасовка. По-моему, это были чеченцы, на вид лет 20, - сообщил нашему корреспонденту очевидец событий, - Стреляли несколько раз, в одного русского парня, когда он упал, его начали избивать, пинали около восьми человек, остальные стояли. К этому времени друзья пострадавшего уже разбежались.
Также нам удалось выяснить личности пострадавших, ими оказались два молодых человека 1995 и 1984 года рождения, у первого зафиксированы ранения в руку, грудь и голову, у второго травмы груди и руки.
Сотрудниками полиции на месте обнаружены 12 гильз, предположительно от травматического оружия.