Стали известны подробности массовой перестрелки в центре Уфы

- Сначала они прошли в сторону улицы Пушкина, как будто искали кого-то, затем вернулись и началась потасовка. По-моему, это были чеченцы, на вид лет 20, - сообщил нашему корреспонденту очевидец событий, - Стреляли несколько раз, в одного русского парня, когда он упал, его начали избивать, пинали около восьми человек, остальные стояли. К этому времени друзья пострадавшего уже разбежались.