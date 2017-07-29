«Уфа» играет с «Уралом»: прогнозы на матч

- Встречаются две «рабоче-крестьянские» команды, которым удается довольно успешно выступать в чемпионате России, не имея большого количества индивидуально сильных, креативных футболистов, - пояснил Евгений Ловчев. - У этих соперников примерно равные по силе составы и очень сложно отдать здесь кому-нибудь предпочтение. Я думаю, что матч получится довольно скучный, с минимальным количеством опасных моментов, итоговым результатом которого будет ничья.