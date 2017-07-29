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«Уфа» играет с «Уралом»: прогнозы на матч

29 июля 2017, 11:55
Сегодня ФК «Уфа» в Екатеринбурге сыграет с «Уралом» в третьем туре чемпионата России по футболу.

Сегодня, 29 июля, футбольный клуб «Уфа» встречается с ФК «Урал». Игра начнется в Екатеринбурге на стадионе «СКБ Банк Арена» в 17.00 по уфимскому времени и будет транслироваться на телеканалах БСТ и «Наш футбол».

Для «Уфы» екатеринбургский клуб – неудобный соперник. В истории встреч двух клубов – 9 игр, в которых «Урал» выиграл 7 раз, один раз проиграл и один раз была ничья.

Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз «Рейтингу букмекеров». Он бы поставил на ничью.

- Встречаются две «рабоче-крестьянские» команды, которым удается довольно успешно выступать в чемпионате России, не имея большого количества индивидуально сильных, креативных футболистов, - пояснил Евгений Ловчев. - У этих соперников примерно равные по силе составы и очень сложно отдать здесь кому-нибудь предпочтение. Я думаю, что матч получится довольно скучный, с минимальным количеством опасных моментов, итоговым результатом которого будет ничья.

Гитарист рок-группы «Чайф» и болельщик ФК «Урал» Владимир Бегунов рассчитывает на победу своей команды с минимальным преимуществом.

- Наш перспективный Владимир Ильин, надеюсь, забьет, - сказал музыкант информагентству eanews.ru. - А вообще может забить любой из наших. Все же у нас нет Лео Месси. Поставлю на 2:1 в нашу пользу. Что касается второго гола, то затрудняюсь назвать его автора.

Правда, пока нападающий «Урала» Владимир Ильин не играл в первых двух турах из-за небольшой травмы. Выйдет он на поле или нет, пока неизвестно, но он уже тренируется в общей группе.

Новичок ФК «Уфа» и бывший игрок «Урала» защитник Джемал Табидзе высказался перед игрой так:

- Мы удачно начали, не проигрываем. Думаю, что в игре с «Уралом» мы возьмём три очка.

Медиакорсеть расскажет о том, как пройдет матч. Следите за нашей новостной лентой.

Справка. История встреч команд:

2012 г. Кубок России. «Уфа» - «Урал» 0-1

2012 г. Первенство ФНЛ. «Урал» - «Уфа» 4-0

2013 г. Первенство ФНЛ. «Уфа» - «Урал» 0-2

2014 г. Премьер-Лига. «Уфа» - «Урал» 0-1

2015 г. Премьер-Лига. «Урал» - «Уфа» 1-1

2015 г. Премьер-Лига. «Уфа» - «Урал» 0-1

2016 г. Премьер-Лига. «Урал» - «Уфа» 1-0

2016 г. Премьер-Лига. «Урал» - «Уфа» 2-0

2017 г. Премьер-Лига. «Уфа» - «Урал» 1-0

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