В Башкирии двое оперативников уголовного розыска попались на взятке

В материалах дела говорится, что 28 октября 2016 года полицейские во время оперативно-розыскных мероприятий в посёлке Булгаково под Уфой выявили нарушение миграционного законодательства со стороны граждан Узбекистана, работающих на одной из строек. Вместо того чтобы составить протокол, оперативники забрали у нарушителей паспорта и потребовали 6 тысяч рублей за их возврат. Получив отказ, они уехали, не вернув паспорта и не оформив правонарушение. Вернуть документы они собирались лишь после оплаты, и подняли цену до 20 тысяч рублей.