В Башкирии двое оперативников уголовного розыска попались на взятке

Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят двое бывших сотрудников уголовного розыска МВД Башкирии.
В материалах дела говорится, что 28 октября 2016 года полицейские во время оперативно-розыскных мероприятий в посёлке Булгаково под Уфой выявили нарушение миграционного законодательства со стороны граждан Узбекистана, работающих на одной из строек. Вместо того чтобы составить протокол, оперативники забрали у нарушителей паспорта и потребовали 6 тысяч рублей за их возврат. Получив отказ, они уехали, не вернув паспорта и не оформив правонарушение. Вернуть документы они собирались лишь после оплаты, и подняли цену до 20 тысяч рублей.
- 1 ноября 2016 года представитель работодателя в своём автомобиле передал 32-летнему сотруднику полиции 18 000 рублей, после чего полицейский был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан, - сообщили в пресс-службе следкома.
После задержания руководство регионального МВД приняло решение о увольнении сотрудников.
В случае если суд признает экс-полицейских виновными в получении взятки, им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в шестидесятикратном размере от суммы полученных денег, то есть более одного миллиона рублей.