В Башкирии жители считают, что их расселяют из неаварийного дома

- Никаких особенных жалоб на дом у нас не было, - рассказал Медиакорсети один из местных жителей на условиях анонимности. – Поэтому когда мы узнали, что дом признан аварийным, и его даже нет на кадастровой карте, это было для нас, можно сказать, шоком. Мы же продолжаем платить квартплату каждый месяц. Что касается строительства нового дома, то оно идет очень вяло. В прошлом году вроде начали, потом все забросили, сейчас возобновили, но сейчас здесь фактически одна коробка, сомневаюсь, что успеют до октября.