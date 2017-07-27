В Башкирии жители считают, что их расселяют из неаварийного дома

Дом на ул. Советской, 7 – двухэтажный, в нем восемь квартир, общая площадь составляет около 442 квадратных метра. По данным сайта Реформа ЖКХ, он был признан аварийным в 2014 году, а общий процент износа составляет 74%. Застройщиком нового трехэтажного дома площадью более 1,3 тысячи квадратов является Фонд развития жилищного строительства РБ. Объект должен быть завершен до конца октября этого года.
Проблема в том, что местные жители даже не знали, что состояние старого дома неудовлетворительное.
- Никаких особенных жалоб на дом у нас не было, - рассказал Медиакорсети один из местных жителей на условиях анонимности. – Поэтому когда мы узнали, что дом признан аварийным, и его даже нет на кадастровой карте, это было для нас, можно сказать, шоком. Мы же продолжаем платить квартплату каждый месяц. Что касается строительства нового дома, то оно идет очень вяло. В прошлом году вроде начали, потом все забросили, сейчас возобновили, но сейчас здесь фактически одна коробка, сомневаюсь, что успеют до октября.
В ФРЖС Медиакорсети заявили, что делают все возможное, чтобы строительство объекта было завершено в срок.
- У нас ни по одному объекта срывов сроков не было, - заверил замгендиректора по строительству Виктор Рассейкин.
В администрации Иглинского района сегодня оперативно прояснить ситуацию не смогли: в отделе строительства и архитектуры обещали предоставить комментарий позже.