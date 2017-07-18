В Уфе женщина сломала позвоночник, упав в ветхом доме

- После того, как со мной это произошло (упала, сломала ногу и позвоночник – прим.ред.), к нам домой пришли из местного ЖЭУ, моей дочери сказали если помощь нужна обращайтесь, - рассказывает Татьяна Васильевна. – Потом я звонила начальнику ЖЭУ № 3 Сергею Яковлеву, он мне заявил: «Ну что, сколько вы с нас хотите содрать?». Я объяснила, что просто хочу, чтобы они обследовали место, в котором я упала. Он ответил, что свяжется с юристом, потом ушел в отпуск, и больше на звонки не отвечает.