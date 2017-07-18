В Уфе женщина сломала позвоночник, упав в ветхом доме

Последний месяц для семьи Ивановых без преувеличения можно назвать «черным». 10 июня Татьяна Васильевна пыталась поправить раму в окне над входной дверью. В старом доме под этим окном устроена небольшая площадка с полками. 55-летняя женщина встала на нее, однако доски не выдержали. Она провалилась на первый этаж, получив перелом позвоночника и правой ноги.
- Все произошло в считанные доли секунды, - с ужасом вспоминает Татьяна Ивановна. – На меня посыпалась старая штукатурка пыль, я даже не успела осознать, что произошло, даже не понимала, жива я до сих пор или нет. Потом наконец смогла закричать. Соседи на скамейке сидели, курили, услышали, вытащили меня.
Однако горе пришло в семью Ивановых не одно. Мужу Игорю Авенировичу 3 июля ампутировали левую ногу. Случилось так из-за того, что в прошлом году на первом этаже двухэтажного дома, в котором живут Ивановы, произошел пожар. Пожарные тушили его со второго этажа: пришлось вскрыть полы, выбить окна, двери. После этого в доме стало особенно холодно, и 55-летний мужчина ходил в доме в зимней обуви. Из-за постоянного трения на пятке образовалось большая мозоль. Все бы ничего, если бы Игорь Авенирович не страдал сахарным диабетом.
- Мозоль лопнула, но не зажила, - рассказывает Игорь Авенирович. – Пошли в поликлинику, к хирургу, мазью какой мазали, но ничего не помогало. Образовалась диабетическая язва, а затем гангрена началась. Так ноги и лишился.
После двух недель лечения в госпитале Татьяну Васильевну выписали долечиваться домой. Сейчас она практически не двигается и носит специальный корсет, на который пришлось занять деньги: пенсия у женщины всего 6,9 тысяч рублей. Муж тоже сейчас дома, планирует оформлять инвалидность, но пока нужно долечивать ампутированную ногу. Практически весь день супруги сидят на диване: оба они фактически обездвижены. Помогает им только 8-летняя внучка Аня, а вечером после работы приходят дети. Все это результат того, что старый дом в центре Уфы находится в совершенно запущенном состоянии.
- Нашему дому 147 лет, муж здесь живет с рождения, вместе 35 сколько лет живем, но ремонта здесь не было ни разу, - говорит Татьяна Васильевна. – Несколько лет назад поднимался вопрос о признании дома аварийным, однако потом двухэтажное здание на углу (по адресу ул. Коммунистической, 63 находятся два объекта – прим.ред.) признали памятником архитектуры, и потом все заглохло. Теперь вообще ничего не трогают под предлогом того, что это памятник архитектуры.
В доме нет горячей воды, ванной, туалета, отопление газовое через котлы. Последнее, кстати, и стало причиной пожара в декабре прошлого года: сосед внизу перегрел котел. В этих ужасающих условиях сейчас живут два фактически обездвиженных человека.
- После того, как со мной это произошло (упала, сломала ногу и позвоночник – прим.ред.), к нам домой пришли из местного ЖЭУ, моей дочери сказали если помощь нужна обращайтесь, - рассказывает Татьяна Васильевна. – Потом я звонила начальнику ЖЭУ № 3 Сергею Яковлеву, он мне заявил: «Ну что, сколько вы с нас хотите содрать?». Я объяснила, что просто хочу, чтобы они обследовали место, в котором я упала. Он ответил, что свяжется с юристом, потом ушел в отпуск, и больше на звонки не отвечает.
На звонок Медиакорсети Сергей Яковлев также не ответил: его телефон был недоступен.
Справка. Дома на ул. Коммунистической, 63 известные уфимским краеведам как «старообрядческие дома» поставлены на государственную охрану в 1997 году. В начале ХХ века усадьбой владел старообрядческий купец Родион Андреевич Душин. Ранее домов на усадьбе было три: а) угловой 2х-этажный кирпичный дом; дворовой 2х-этажный кирпичный молитвенный дом; и западнее углового, соединенный с ним воротами, кирпично-деревянный полутораэтажный дом с полуподвалом (снесён в 1995 г.).
Медиакорсеть следит за развитием ситуации. В администрацию города направлен официальный запрос.