За жителей аварийного дома из Уфы заступились правозащитники из Воронежа

О доме, который стал предметом внимания правозащитников, местные СМИ уже неоднократно писали. Здание буквально разваливается. Между тем сейчас здесь живут около 40 человек. Люди за личные деньги несколько раз проводили экспертизы. Дом признан аварийным, но мэрия отказывается его расселять. По документам он уже снесен. В реальности же, как считают чиновники, это должен сделать застройщик, который взял участок под домом в аренду.