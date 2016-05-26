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За жителей аварийного дома из Уфы заступились правозащитники из Воронежа

26 мая 2016, 17:56
В администрация города Уфы обратился Воронежский правозащитный центр. Организация просит разобраться с домом на улице Шота Руставели, 70/7. Здание признано аварийным и в любой момент может разрушиться. Однако городские власти отказываются его сносить и расселять.

О доме, который стал предметом внимания правозащитников, местные СМИ уже неоднократно писали. Здание буквально разваливается. Между тем сейчас здесь живут около 40 человек. Люди за личные деньги несколько раз проводили экспертизы. Дом признан аварийным, но мэрия отказывается его расселять. По документам он уже снесен. В реальности же, как считают чиновники, это должен сделать застройщик, который взял участок под домом в аренду.

- Люди предупреждают, что дом может развалиться в любой момент, - пишет председатель правозащитного центра Василий Говорухин . -
Просим вас разобраться в сиитуации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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