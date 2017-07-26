В администрации Уфы сообщили, как хотят спасти двух обездвиженных людей

Как сообщили в администрации Уфы, дом не был признан аварийным в 2012 году, так как ранее был включен в перечень объектов культурного наследия. Это главный дом усадьбы старообрядцев Душиных, он был построен в 1917 году. Сейчас в нем нет водопровода и канализации, газоснабжение - сетевое.