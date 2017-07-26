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Posted 26 июля 2017, 12:47

Published 26 июля 2017, 12:47

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В администрации Уфы сообщили, как хотят спасти двух обездвиженных людей

26 июля 2017, 12:47
Администрация намерена просить правительство, чтобы дом на ул. Коммунистической, 63 включили в республиканскую программу по расселению аварийного жилья. В нем сейчас проживают два пожилых человека, которые фактически обездвижены.

Как сообщили в администрации Уфы, дом не был признан аварийным в 2012 году, так как ранее был включен в перечень объектов культурного наследия. Это главный дом усадьбы старообрядцев Душиных, он был построен в 1917 году. Сейчас в нем нет водопровода и канализации, газоснабжение - сетевое.

Если администрация Кировского района Уфы предоставит пакет необходимых документов по дому, то межведомственная комиссия должна рассмотреть вопрос о признании его аварийным до 15 сентября.

- После этого администрацией Уфы будет подготовлено обращение в правительство Башкирии для включения данного дома в республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2018гг, - говорится в ответе мэрии на запрос Медиакорсети.

Напомним, в доме сейчас проживает одна семья из двух пожилых людей. Жена недавно сломала позвоночник, упав сквозь гнилое перекрытие. Муж, больной диабетом, потерял ногу из-за последствий пожара.

#Город#Новости#Уфа#Аварийное жилье
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