В администрации Уфы сообщили, как хотят спасти двух обездвиженных людей

Posted 26 июля 2017, 12:47
Published 26 июля 2017, 12:47
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Как сообщили в администрации Уфы, дом не был признан аварийным в 2012 году, так как ранее был включен в перечень объектов культурного наследия. Это главный дом усадьбы старообрядцев Душиных, он был построен в 1917 году. Сейчас в нем нет водопровода и канализации, газоснабжение - сетевое.
Если администрация Кировского района Уфы предоставит пакет необходимых документов по дому, то межведомственная комиссия должна рассмотреть вопрос о признании его аварийным до 15 сентября.
- После этого администрацией Уфы будет подготовлено обращение в правительство Башкирии для включения данного дома в республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2018гг, - говорится в ответе мэрии на запрос Медиакорсети.
Напомним, в доме сейчас проживает одна семья из двух пожилых людей. Жена недавно сломала позвоночник, упав сквозь гнилое перекрытие. Муж, больной диабетом, потерял ногу из-за последствий пожара.