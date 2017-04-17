В Уфе чиновники не расселили аварийный дом вопреки обращениям граждан

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в доме нет воды и канализации, прогнила крыша, покосились стены. Здание построено 60 лет назад. Не смотря на это здесь живут восемь семей, в том числе шестеро детей и три пенсионера.
Прокурор Ленинского районаУфы обратился в суд с требованием признать бездействие чиновников незаконным и обязать их надлежащим образом рассмотреть вопрос об аварийности здания и расселении его жителей.
- Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - Фактическое восстановление жилищных прав заявителей находится на контроле.