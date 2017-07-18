В строительство второй очереди завода Кроношпан в Уфе вложат 200 млн евро

Напомним, что соглашение о строительстве завода по переработке и производству древесных плит между правительством Башкирии и Kronospan было подписано в 2012 году. В настоящее время первая очередь завода работает в режиме пусконаладки, сообщал ранее «Медиакорсети» гендиректор завода Ардашер Курбаншо, в настоящее время завод работает в режиме пусконаладки, не на полную мощность, а примерно наполовину.