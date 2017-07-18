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В строительство второй очереди завода Кроношпан в Уфе вложат 200 млн евро

18 июля 2017, 12:47
Запустить производство планируется в следующем году.

Инвестиции в строительство второй очереди завода «Kronospan» под Уфой составят 200 млн евро, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на коммерческого директора предприятия Барыша Джана. Новое производство будет построено за существующими цехами. Завершить монтажные работы планируется в конце этого года, а пробный запуск осуществить в январе 2018 года. Для предприятия уже приобретено новое немецкое оборудование.

На производстве будут изготавливать ОСБ-плиту, которая используется при строительстве. В настоящее время, по словам Барыша Джана, обсуждается вопрос о строительстве третьей линии производства.

- Территория и мощности позволяют там построить и третью линию, - цитирует слова господина Джана новостное агентство.

Напомним, что соглашение о строительстве завода по переработке и производству древесных плит между правительством Башкирии и Kronospan было подписано в 2012 году. В настоящее время первая очередь завода работает в режиме пусконаладки, сообщал ранее «Медиакорсети» гендиректор завода Ардашер Курбаншо, в настоящее время завод работает в режиме пусконаладки, не на полную мощность, а примерно наполовину.

- Мы начали приносить региону деньги. Производим плитные материалы, ламинат, мебельный щит. Ввести завод в эксплуатацию полностью пока не получается из-за неготовности ряда инфраструктурных объектов. По моей информации, «Корпорация развития» должна завершить эту работу до конца осени этого года, - сказал тогда Ардаршер Курбаншо.

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