Верховный суд Башкирии отменил решение по «Кроношпану» в кассации

Вчера, 15 марта, в Уфе прошло заседание кассационной инстанции по иску представителей движения «СтопКроношпан» к ГАУ «Госэкспертиза РБ». Верховный суд Башкирии отменил решение апелляционной инстанции по делу «Кроношпана», сообщила Медиакорсети член совета движения «СтопКроношпан» Рамиля Саитова.
Напомним, ранее в апелляционной инстанции в Верховном суде Башкирии были признаны требования активистов признать незаконной проектную документацию очистных сооружений и завода по производству ДСП «Кроношпан».
13 января 2017 года Верховный суд Республики Башкортостан вынес апелляционное определение по делу №33а-444/2017, которым отменил решение Ленинского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 28 сентября 2016 года, принял новое решение о признании недействительными выданных Государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы по Республике Башкортостан» положительных заключений государственной экспертизы проектной документации с результатами инженерных изысканий: «Производство древесностружечных плит деревообрабатывающего комплекса ООО «Кроношпан Башкортостан». Корректировка» № 02-1-4-0199-15 от 09 июня 2015 года; «Индустриальный парк в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан»: Очистные сооружения дождевых стоков (1 этап строительства) № 02-1-1-3-0044-16 от 15 февраля 2016 года.
Представители ГАУ «Госэкспертиза РБ» и завода «Кроношпан» с этим не согласились и подали кассационные жалобы в Верховный суд Башкирии. По мнению Рамили Саитовой, при этом была нарушена процедура, активисты «СтопКроношпана» были уверены в том, что сумеют доказать это в кассационной инстанции.
Вчера, 15 марта, Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы ГАУ «Госэкспертиза РБ» и завода «Кроношпан» и отменил апелляционное определение от 13.01.2017. Заседание длилось четыре часа, сообщила Рамиля Саитова.
- Суд не имел права принимать кассационные жалобы к рассмотрению по существу, - прокомментировала Рамиля Саитова Медиакорсети решение суда. – Мы будем обжаловать данное решение в Москве. Больше комментировать нечего, так как мы еще не получили мотивировочную часть решения суда.