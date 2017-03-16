Верховный суд Башкирии отменил решение по «Кроношпану» в кассации

Представители ГАУ «Госэкспертиза РБ» и завода «Кроношпан» с этим не согласились и подали кассационные жалобы в Верховный суд Башкирии. По мнению Рамили Саитовой, при этом была нарушена процедура, активисты «СтопКроношпана» были уверены в том, что сумеют доказать это в кассационной инстанции.