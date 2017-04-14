Протесты против Кроношпана – месть конкурентов и политика - Хамитов

- У нас была сложная история с деревоперерабатывающим предприятием «Кроношпан», - отметил Рустэм Хамитов. - В силу разных причин эта история и экологически, и политически, и общественно разрослась. Людей начали пугать. На самом деле, сегодня это предприятие работает хорошо. Уже потребляет значительное количество древесины. Все вопросы, связанные якобы со страшным и негативным воздействием на окружающую среду, вымышленные. Никогда, ни при каких условиях я не соглашусь размещать на территории республики грязные производства. Никогда этого не будет! Поверьте, это точно. То, что происходило вокруг «Кроношпана» – это политика и конкурентная борьба. Потому что это предприятие в хорошем смысле перешло дорогу ряду плохо работающих лесопромышленников. И это своеобразная месть. Так что всё это мы понимаем. Над этим работаем.