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Протесты против Кроношпана – месть конкурентов и политика - Хамитов

14 апреля 2017, 08:52
Глава Башкирии Рустэм Хамитов, отвечая на вопросы жителей республики? рассказал, кто стоял за протестными митингами против строительства австрийского завода «Кроношпан».

Он считает, что за все этими митингами стояла политика и месть конкурентов.

- У нас была сложная история с деревоперерабатывающим предприятием «Кроношпан», - отметил Рустэм Хамитов. - В силу разных причин эта история и экологически, и политически, и общественно разрослась. Людей начали пугать. На самом деле, сегодня это предприятие работает хорошо. Уже потребляет значительное количество древесины. Все вопросы, связанные якобы со страшным и негативным воздействием на окружающую среду, вымышленные. Никогда, ни при каких условиях я не соглашусь размещать на территории республики грязные производства. Никогда этого не будет! Поверьте, это точно. То, что происходило вокруг «Кроношпана» – это политика и конкурентная борьба. Потому что это предприятие в хорошем смысле перешло дорогу ряду плохо работающих лесопромышленников. И это своеобразная месть. Так что всё это мы понимаем. Над этим работаем.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
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