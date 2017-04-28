В Уфе обманутые дольщики микрорайона «Солнечный» вышли на пикет

Мы 7 лет боролись с Филипповым с его коррупцией, с его обманом, с его враками. Он нам, дольщикам воздушных этажей, обещал, что нам построят дом. Но в итоге нас отправили в ФЖС, - рассказывает дольщик микрорайона «Солнечный» Алевтина Кинжабулатова. - Филиппова уволили в связи с утратой доверия, на него заведены уголовные дела. А сейчас у нас есть такая информация, что наш глава республики Рустэм Хамитов собирается Филиппова восстановить на работе. Мы против этого произвола.