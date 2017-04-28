mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 апреля 2017, 07:27

Published 28 апреля 2017, 07:27

Modified 17 октября 2022, 18:58

Updated 17 октября 2022, 18:58

В Уфе обманутые дольщики микрорайона «Солнечный» вышли на пикет

28 апреля 2017, 07:27
Они требуют от главы Башкирии отказаться от поддержки Филиппова.

Дольщики микрорайона «Солнечный», владельцы «воздушных этажей», провели одиночный пикет. Он состоялся возле Белого дома. Они были крайне удивлены и возмущены тем, что глава республики Рустэм Хамитов хочет вернуть Александру Филиппову должность, рассказала участник инициативной группы, дольщик микрорайона «Солнечный» Алевтина Кинжабулатова.

Мы 7 лет боролись с Филипповым с его коррупцией, с его обманом, с его враками. Он нам, дольщикам воздушных этажей, обещал, что нам построят дом. Но в итоге нас отправили в ФЖС, - рассказывает дольщик микрорайона «Солнечный» Алевтина Кинжабулатова. - Филиппова уволили в связи с утратой доверия, на него заведены уголовные дела. А сейчас у нас есть такая информация, что наш глава республики Рустэм Хамитов собирается Филиппова восстановить на работе. Мы против этого произвола.

Материалы по теме
В Уфе ожидают суда застройщики ЖК «Солнечный», обманувшие 281 дольщикаОткуда в «Солнечном» «воздушные» этажи?
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика