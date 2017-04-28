В Уфе обманутые дольщики микрорайона «Солнечный» вышли на пикет

Posted 28 апреля 2017, 07:27
Published 28 апреля 2017, 07:27
Modified 17 октября 2022, 18:58
Updated 17 октября 2022, 18:58
Дольщики микрорайона «Солнечный», владельцы «воздушных этажей», провели одиночный пикет. Он состоялся возле Белого дома. Они были крайне удивлены и возмущены тем, что глава республики Рустэм Хамитов хочет вернуть Александру Филиппову должность, рассказала участник инициативной группы, дольщик микрорайона «Солнечный» Алевтина Кинжабулатова.
Мы 7 лет боролись с Филипповым с его коррупцией, с его обманом, с его враками. Он нам, дольщикам воздушных этажей, обещал, что нам построят дом. Но в итоге нас отправили в ФЖС, - рассказывает дольщик микрорайона «Солнечный» Алевтина Кинжабулатова. - Филиппова уволили в связи с утратой доверия, на него заведены уголовные дела. А сейчас у нас есть такая информация, что наш глава республики Рустэм Хамитов собирается Филиппова восстановить на работе. Мы против этого произвола.