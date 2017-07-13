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В России может сократиться число оценщиков -Сергей Катырин

13 июля 2017, 16:37
До апреля 2018 года в России может сократиться число оценщиков. Из-за поправок в федеральный закон деятельность многих из них может стать нелегитимной. Глава ТПП Сергей Катырин уже направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации.

Медиакорсеть узнала, что думают об этом региональные оценщики.

Согласно поправкам в ФЗ-172 теперь все оценщики должны будут сдавать специальный квалификационный экзамен и получить аттестат сроком действия на три года. Специалисты, начавшие работать в этом году, должны были пройти это испытание до 1 июля, остальные – до 1 апреля следующего года. Закон должен быть исполнен, однако новшество было воспринято профессиональным сообществом крайне неоднозначно. В ходе общественного обсуждения законопроекта практически все экспертные мнения были отрицательными.

Самое главное, что беспокоит оценщиков, - это риск того, что они могут потерять право осуществлять свою деятельность. По словам председателя руководителя регионального отделения Российского общества оценщиков Степана Сарбашева, оценщиков и в стране, и в регионе, сегодня действительно несколько больше, чем могло бы быть. Однако государство на пути к профессиональной деятельности устраивает для них слишком много «вступительных экзаменов». Помимо этого, вступивший в силу закон на практике пока не работает: нет ни комиссий, которые принимают экзамен, ни вопросов, ни даже четкой информации о том, когда и как это будет организовано.

- Российские оценщики стали заложниками правовой коллизии, - говорит Степан Сарбашев. – Закон принят, но ответственный руководитель в минэкономразвития России покинул свой пост, а депутаты, принявшие закон, ушли на каникулы, не организовав ничего. В результате в России сейчас не могут работать около 500-600 оценщиков (те, кто вступил в СРО с 1 января этого года – прим.ред.), у нас в Башкирии – около 50. Параллельно у нас действует еще и закон о квалификации оценщиков, согласно которому они должны сдавать еще один экзамен. По-моему, это перебор. Насколько я понимаю, основная задача государства – максимально сократить рынок оценщиков. Может быть, сделать их работу более качественной действительно нужно, но не такими же методами.

Глава ТПП РФ Сергей Катырин обратился с письмом к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в письме, говорится, что число оценщиков в России после проведения квалификационного экзамена может сократиться на 70%, что приведет к удорожанию их услуг и ударит по предпринимателям.

В письме отмечается, что начало сдачи квалификационного экзамена для всех действующих оценщиков назначено на 1 июля 2017 года, сообщило РИА Новости. Однако, по мнению руководителя ТПП РФ, министерство экономического развития "к указанной дате окончательно не проработало ни содержание, ни корректную процедуру квалификационного экзамена, а также не обеспечило возможность его сдачи во всех субъектах РФ, где осуществляется оценка стоимости имущества".

В виду отсутствия информации специалисты пока не спешат как можно скорее сдать квалификационный экзамен, который к тому же и сдавать пока негде. Однако, по словам участников рынка, законодательное новшество уже породило новый рынок услуг. Различные организации предлагают оценщикам образовательные курсы и тренинги о том, как сдать предстоящий экзамен лучше.

- Оценщиков буквально завалили предложениями различные сторонние организации, предлагают обучение и онлайн и в других формах, - рассказал Медиакорсети начальник отдела экспертизы ООО «Башоценка» Рушан Саттаров. – Конечно, после проведения этого экзамена, есть вероятность, что число оценщиков сократится очень сильно. Так уже было во время введения лицензирования деятельности оценщиков и создания СРО. Сейчас, я думаю, все будет еще более жестко, с учетом того, что до сих пор никто не знает, как это все будет организовано на практике.

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