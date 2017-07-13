В России может сократиться число оценщиков -Сергей Катырин

Самое главное, что беспокоит оценщиков, - это риск того, что они могут потерять право осуществлять свою деятельность. По словам председателя руководителя регионального отделения Российского общества оценщиков Степана Сарбашева, оценщиков и в стране, и в регионе, сегодня действительно несколько больше, чем могло бы быть. Однако государство на пути к профессиональной деятельности устраивает для них слишком много «вступительных экзаменов». Помимо этого, вступивший в силу закон на практике пока не работает: нет ни комиссий, которые принимают экзамен, ни вопросов, ни даже четкой информации о том, когда и как это будет организовано.