Глава ТПП России Сергей Катырин рассказал о «Примаковских чтениях»

Глава ТПП России Сергей Катырин в интервью «Новым Известиям» рассказал о вторых «Примаковских чтениях». Первые прошли в ноябре прошлого года.
По словам Катырина, это нужный инструмент изучения и анализа глобальных проблем миропорядка, при этом речь идет и о политическом, и об экономическом прогнозе.
- «Примаковские чтения» можно считать наглядным доказательством эффективности разработанного Евгением Максимовичем аналитического метода; именно он был положен в основу работы «Чтений», в определенной мере применялся и ранее, на заседаниях «Меркурий-клуба», - сказал Сергей Катырин. Он напомнил, как группа сотрудников Института мировой экономики и международных отношений под руководством Примакова предсказала глобальное падение цен на нефть и политические кризисы на Ближнем Востоке.
На предстоящих «Примаковских чтениях» будет несколько тематических сессий, в ходе одной из которых участники ответят на вопрос: в какой стадии находятся сегодня российско-американские отношения - это «ограниченная конфронтация» или «потенциальное партнерство».
Евгений Примаков ушел из жизни 26 июня 2015 года.
- Это был человек, ценивший жизнь и очень любивший друзей, - подчеркнул Сергей Катырин. - Я благодарен судьбе, что в моей жизни был такой старший товарищ и учитель.