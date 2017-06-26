Глава ТПП России Сергей Катырин рассказал о «Примаковских чтениях»

- «Примаковские чтения» можно считать наглядным доказательством эффективности разработанного Евгением Максимовичем аналитического метода; именно он был положен в основу работы «Чтений», в определенной мере применялся и ранее, на заседаниях «Меркурий-клуба», - сказал Сергей Катырин. Он напомнил, как группа сотрудников Института мировой экономики и международных отношений под руководством Примакова предсказала глобальное падение цен на нефть и политические кризисы на Ближнем Востоке.