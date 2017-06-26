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Глава ТПП России Сергей Катырин рассказал о «Примаковских чтениях»

26 июня 2017, 10:44
Они пройдут 29 июня.

Глава ТПП России Сергей Катырин в интервью «Новым Известиям» рассказал о вторых «Примаковских чтениях». Первые прошли в ноябре прошлого года.

По словам Катырина, это нужный инструмент изучения и анализа глобальных проблем миропорядка, при этом речь идет и о политическом, и об экономическом прогнозе.

- «Примаковские чтения» можно считать наглядным доказательством эффективности разработанного Евгением Максимовичем аналитического метода; именно он был положен в основу работы «Чтений», в определенной мере применялся и ранее, на заседаниях «Меркурий-клуба», - сказал Сергей Катырин. Он напомнил, как группа сотрудников Института мировой экономики и международных отношений под руководством Примакова предсказала глобальное падение цен на нефть и политические кризисы на Ближнем Востоке.

На предстоящих «Примаковских чтениях» будет несколько тематических сессий, в ходе одной из которых участники ответят на вопрос: в какой стадии находятся сегодня российско-американские отношения - это «ограниченная конфронтация» или «потенциальное партнерство».

Евгений Примаков ушел из жизни 26 июня 2015 года.

- Это был человек, ценивший жизнь и очень любивший друзей, - подчеркнул Сергей Катырин. - Я благодарен судьбе, что в моей жизни был такой старший товарищ и учитель.

Полностью интервью можно прочитать на сайте «Новых Известий».

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