Футбольный клуб «Уфа» показал болельщикам новую игровую форму

Сегодня футбольный клуб «Уфа» презентовал своим болельщикам новую игровую форму. На сцену в ТЦ «Мега» в новой форме вышли защитник Кэтэлин Карп и полузащитники Игорь Безденежных и Иван Обляков.
Цвета у формы остались те же: красный, белый и зелёный. Немного изменился дизайн, и, по словам ведущего, форма стала легче.
Перед этим у болельщиков была возможность сняться с главным тренером ФК «Уфа» Сергеем Семаком, кто-то подходил и брал автографы, кто-то спрашивал о будущем клуба.
- Какую игру выберет клуб, будем играть от обороны, контролировать мяч или выберем атакующий футбол? - допытывался один из болельщиков.
- Конечно, каждый тренер хочет играть в красивый футбол или иметь контроль мяча. Но мы, например, хорошо контролировали мяч в игре с «Локомотивом» (в четвертьфинале Кубка России – прим.) и все-таки проиграли, - ответил Сергей Семак. И дал понять, что клуб будет выбирать тактику на каждого соперника и играть на результат.
Сегодня же болельщикам представили и новых игроков. Правда, показать смогли только защитника Джемала Табидзе. Семак отрекомендовал его как игрока с хорошим потенциалом. Со сцены напомнили, что Табидзе просматривался в «Реале», играл за бельгийский «Гент», который сдал его в аренду екатеринбургскому «Уралу». Молодой игрок уже попал в национальную сборную Грузии.
Вратаря из ФК «Калуга» Алексея Чернова представили зрителям только на словах, дело в том, что тот сейчас находится в Санкт-Петербурге и в Уфу приехать не смог. Но у болельщиков, думаю, еще будет возможность с ним познакомиться.