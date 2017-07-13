Футбольный клуб «Уфа» показал болельщикам новую игровую форму

- Конечно, каждый тренер хочет играть в красивый футбол или иметь контроль мяча. Но мы, например, хорошо контролировали мяч в игре с «Локомотивом» (в четвертьфинале Кубка России – прим.) и все-таки проиграли, - ответил Сергей Семак. И дал понять, что клуб будет выбирать тактику на каждого соперника и играть на результат.