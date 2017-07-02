«Уфа» подписала контракт с защитником сборной Грузии Табидзе

Сейчас Джамалу Табидзе 21 год, свою футбольную карьеру он начал в возрасте 17 дети в грузинском клубе «Сабуртало», где провел два сезона и откуда привлекался в молодежную сборную Грузии. Игроком заинтересовались несколько европейских клубов, летом 2015 года Табидзе стал игроком бельгийского «Гента», где выступал за вторую команду клуба.