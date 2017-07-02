«Уфа» подписала контракт с защитником сборной Грузии Табидзе

Футбольный клуб «Уфа» подписал долгосрочный трудовой контракт с защитником национальной сборной Грузии Джемалом Табидзе, сообщается на официальном сайте клуба.
Сейчас Джамалу Табидзе 21 год, свою футбольную карьеру он начал в возрасте 17 дети в грузинском клубе «Сабуртало», где провел два сезона и откуда привлекался в молодежную сборную Грузии. Игроком заинтересовались несколько европейских клубов, летом 2015 года Табидзе стал игроком бельгийского «Гента», где выступал за вторую команду клуба.
Вскоре Табидзе дебютировал за главную национальную команду Грузии, выйдя на поле в двух товарищеских матчах – против Узбекистана и Иордании.
Этой зимой футболист перешел в екатеринбургский «Урал», где сыграл в финале Кубка России.