Насколько сократили бюджет футбольного клуба «Уфа»

В среде болельщиков сейчас активно обсуждается вопрос о будущем финансировании ФК «Уфа». Тема возникла после того, как инсайдер «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о финансовых проблемах футбольного клуба.
Утечка информации?
- ФК «Уфа» планируют вдвое урезать бюджет, который и без этого был одним из самых скромных, - написал Нобель Арустамян в ночь на 5 июля на своей странице в Twitter. - Об этом говорит и очень скромная трансферная кампания.
- Печально, что это происходит с клубом, который максимально эффективно работает в последние годы в РФПЛ и развивается очень динамично, - добавил он через пару минут.
Информацию о том, что ФК «Уфа» клуб планирует вдвое сократить бюджет, который и так является одним из самых маленьких в премьер-лиге, сообщил Чемпионат.com, а потом подхватили и другие интернет-ресурсы. Там же содержалась информация, что освободившиеся деньги будут перенаправлены на «Салават Юлаев». Аргументировалось это тем, что якобы руководство Башкирии хочет сделать из «Салавата Юлаева» суперклуб.
Эта новость взбудоражила многих, как футбольных и хоккейных фанатов, так и людей, интересующихся политикой. Не секрет, что футбольный клуб «Уфа» фактически был личным проектом главы региона Рустэма Хамитова, и спортивные достижения клуба (за три сезона ФК «Уфа» вошла в ТОП-7 команд страны) позитивно сказывались на его имидже успешного руководителя.
В воздухе повис вопрос: «Что происходит, неужели Хамитов решил переключиться на хоккей?» Информация о сокращении бюджета клуба появилась, напомним, 5 июля, а официального ответа от Рустэма Хамитова до сих пор никто не услышал.
В этот же день «РБК-Уфа» передал слова вице-премьера Башкирии Марата Магадеева, человека, который является президентом ФК «Уфа».
- От вас такое первый раз услышал, - сказал Марат Магадеев по поводу сокращения бюджета футбольного клуба.
И только гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов опроверг слова Нобеля Арустамяна. 5 июля он прокомментировал ситуацию информагентству ТАСС так:
- На встрече с главой республики было озвучено, что бюджет остается в том же объеме, никаких изменений здесь нет. В Уфе находятся иностранные журналисты, которым я дал комментарий по поводу трансферной политики. Я сказал, что в этом году мы оптимизируем трансферный бюджет на 50%, и эти деньги будем вкладывать в развитие детского спорта, они, видимо, неправильно поняли. По поручению главы региона Рустема Хамитова эти средства пойдут на развитие детской школы «Уфы», где тренируется 1 тысяча ребят. Сейчас идут переговоры с администрацией города о передаче еще двух школ. И у нас будет 2,5 тысяч детей.
Нет дыма без огня
Напомню, что официальной реакции главы региона на инсайд о сокращении бюджета ФК «Уфа» вдвое до сих пор не было. Рустэм Хамитов мог бы во всеуслышание заявить об этом, например, на пленарном заседании башкирского парламента 6 июля или опубликовать заявление на своем официальном сайте. Но раз власти молчат, давайте проанализируем ситуацию в клубе по данным из открытых источников.
Цитируем Шамиля Газизова: «В Уфе находятся иностранные журналисты, которым я дал комментарий по поводу трансферной политики. Я сказал, что в этом году мы оптимизируем трансферный бюджет на 50%, и эти деньги будем вкладывать в развитие детского спорта, они, видимо, неправильно поняли.»
Вспоминаем трансферы клуба этого межсезонья. ФК «Уфа» подписал контракт с грузинским защитником Джемалом Табидзе, в момент подписания контракта он был в статусе свободного агента (закончился контракт с бельгийским «Гентом»), вторую часть прошлого сезона игрок был травмирован. Был продлен контракт с вратарем Александром Беленовым, также в статусе свободного агента. Также на просмотре в клубе находится еще один вратарь Алексей Чернов из ФК «Калуга» (ПФЛ, второй дивизион, Центр). Поясним, что при заключении контракта со свободным агентом клуб не платит отступные его прежнему клубу. Даже с учетом агентских и маркетинговых услуг при приобретении игроков – затраты клуба минимальны. А то, что это самая скромная трансферная компания в РФПЛ – признают все.
Получается, что Шамиль Газизов, мягко говоря, слукавил, когда сказал, что планируется 50% от суммы, сэкономленной на трансферах, направить на развитие детского спорта. Экономить-то нечего. Ведь потрачены были копейки по меркам современного футбола.
К слову, когда в футболе говорят, что деньги пойдут на развитие детского спорта, то часто оказывается так, что это означает другое – «денег нет». Вспомним закрывшийся «Содовик», тогда его владельцы перед печальным для болельщиком финалом говорили, что приоритет отдают массовому спорту, детскому в том числе.
По слухам, которые обсуждают болельщики, футболисты «Уфы» не получили половину премии даже за ту часть сезона, которую они провели с тренером Виктором Ганчаренко. Хотя эта информация не проверена, это тоже некий «звоночек».
По информации другого источника, признаки финансовых проблем не случайны. И в прошлом году бюджет клуба был около миллиарда, но львиная его доля пришлась на удачные продажи игроков: Зинченко, Лунева, Нарубина, Пауревича. Они принесли клубу, по самым скромным подсчетам, около 700 млн руб.
Но это не означает, что бюджет клуба вырос на эту сумму. Он не стал равен 1 млрд 700 млн руб. Он так и остался равен миллиарду (примерно). То есть, получается, что клуб профинансировал себя сам процентов на 70, а может и на все 80. И фактически субсидии правительства из «Регионального фонда» можно оценивать в 200-300 млн руб.
Напомним, бюджет клуба около 1 млрд руб - это самый низкий бюджет в премьер-лиге (после ФК «Томь», вылетевшей в ФНЛ). «Газовик» (Оренбург) с бюджетом в 1,6 млрд руб в премьер-лиге не удержался. А ФК «Арсенал» (Тула) с бюджетом в 1,5 млрд руб остался только после победы в стыковых матчах. В этой ситуации результат «Уфы» (7-е место) можно назвать спортивным подвигом.
Вместо выводов.
В этом году ситуация такая: чтобы уложиться в тот же миллиард, надо либо распродавать ведущих игроков, того же Слая, Фатаи, Стоцкого, либо готовиться к бесславной участи той же «Томи». Не случайно еще в декабре шли разговоры о том, что клубу нужен титульный спонсор. Говорили, что вот-вот его найдут. Но пока что-то ничего об этом тоже не слышно.
Как сказал мне один из футбольных болельщиков, «чем лучше и почти за бесплатно ты работаешь – тем меньше тебе платят» - такова психология многих в нашей республике. И действительно, зачем выделять клубу деньги, если он практически без них сам справляется и показывает результат? Но эта холодная логика чем-то напоминает пословицу «Скупой платит дважды».
Есть и такая версия происходящих событий: клубу региональное правительство не стало финансировать строительство базы (которая готовится к ЧМ-2018), и поэтому он ведет такую скромную трансферную политику, отвлекая свои средства туда – под видом развития детского спорта. Что ж, и эта версия имеет право на жизнь – до тех пор, пока не прозвучит официальное разъяснение со стороны главы региона.
На фоне приобретений ХК «Салават Юлаев», о которых болельщики тоже наслышаны, а там суммы явно не идут ни в какое сравнение с ценой контракта того же Табидзе или Чернова, такие разъяснения просто необходимы. Чтобы все не поверили в ту версию, которая появилась вначале – что финансирование футбола в Башкирии будет урезано в пользу хоккея.