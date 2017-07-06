Насколько сократили бюджет футбольного клуба «Уфа»

- На встрече с главой республики было озвучено, что бюджет остается в том же объеме, никаких изменений здесь нет. В Уфе находятся иностранные журналисты, которым я дал комментарий по поводу трансферной политики. Я сказал, что в этом году мы оптимизируем трансферный бюджет на 50%, и эти деньги будем вкладывать в развитие детского спорта, они, видимо, неправильно поняли. По поручению главы региона Рустема Хамитова эти средства пойдут на развитие детской школы «Уфы», где тренируется 1 тысяча ребят. Сейчас идут переговоры с администрацией города о передаче еще двух школ. И у нас будет 2,5 тысяч детей.