«Кроношпан Башкортостан» оштрафован за нарушение трудовых прав

Сотрудники Гострудинспекции в ходе плановой проверки ООО «Кроношпан Башкортостан» выявили нарушения трудовых прав, сообщили в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что работодатель не обеспечил прохождение обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, а также не создал безопасные условия труда для всех работников.
В помещении мастерской установленные тиски не обеспечивают надёжный зажим изделия, при эксплуатации инструментов используются шлифовальные и отрезные круги с трещинами на поверхности, с отслаиванием эльборосодержащего слоя, не имеющих отметки об испытании на механическую прочность. Баллоны с горячими и инертными газами хранятся на улице, без защиты от солнца и без предохранительных колпаков.
Также на предприятии не ведется фактический учет сверхурочной работы. В трудовых договорах не прописаны обязательные условия – режим рабочего времени и времени отдыха, надбавка за работу в ночное время.
Работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 160 тысяч рублей.