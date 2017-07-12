«Кроношпан Башкортостан» оштрафован за нарушение трудовых прав

В помещении мастерской установленные тиски не обеспечивают надёжный зажим изделия, при эксплуатации инструментов используются шлифовальные и отрезные круги с трещинами на поверхности, с отслаиванием эльборосодержащего слоя, не имеющих отметки об испытании на механическую прочность. Баллоны с горячими и инертными газами хранятся на улице, без защиты от солнца и без предохранительных колпаков.