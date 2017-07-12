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«Кроношпан Башкортостан» оштрафован за нарушение трудовых прав

12 июля 2017, 14:32
Сумма штрафов за нарушения составила более 160 тысяч рублей.

Сотрудники Гострудинспекции в ходе плановой проверки ООО «Кроношпан Башкортостан» выявили нарушения трудовых прав, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что работодатель не обеспечил прохождение обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, а также не создал безопасные условия труда для всех работников.

В помещении мастерской установленные тиски не обеспечивают надёжный зажим изделия, при эксплуатации инструментов используются шлифовальные и отрезные круги с трещинами на поверхности, с отслаиванием эльборосодержащего слоя, не имеющих отметки об испытании на механическую прочность. Баллоны с горячими и инертными газами хранятся на улице, без защиты от солнца и без предохранительных колпаков.

Также на предприятии не ведется фактический учет сверхурочной работы. В трудовых договорах не прописаны обязательные условия – режим рабочего времени и времени отдыха, надбавка за работу в ночное время.

Работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 160 тысяч рублей.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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